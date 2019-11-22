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Öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci hakim karşısında

Kocaeli'de eğitim gördüğü okulda, görev yapan müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren F.Ç.'nin yargılanmasına başlandı
 22 Kasım 2019 15:18
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Öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci hakim karşısında

Kocaeli'de eğitim gördüğü okulda, görev yapan müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren F.Ç.'nin yargılanmasına başlandı.

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. İlçede bulunan bir lisede görev yapan müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu, öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü, cinayet sonrası F.Ç. (17) tutuklandı.

Müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun şehit edilmesi olayıyla ilgili "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın ilk duruşması Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık suça sürüklenen çocuk F.Ç. (17) ile avukatı, şehit Necmettin Kuyucu'nun ailesi ve avukatı katıldı. Ayrıca duruşmaya destek vermek üzere birçok sendika yetkilisi ve yüzlerce öğretmende Gebze Adliyesi'ne geldi.

"Necmettin hocamızı vahşi bir saldırı neticesinde kaybettik"

Duruşma sırasında Gebze Adliyesi önünde açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, "Burada ortak bir acının paydasında toplandık. Yaklaşık 7 ay önce kıymetli bir kardeşimizi vahşi bir saldırı neticesinde kaybettik. Yine o acı neticesinde Necmettin Hocamızı kaybettiğimiz için bir araya gelmiştik ve onu toprağa vermiştik. Bugün de 24 Kasım arifesinde bu duruşmadan dolayı bir araya geldik. Etrafa baktığımda hiçbir ayrım yapmaksızın ortak paydamızın eğitim, geleceğimiz, öğretmenimiz, gençliğimiz, öğrencimiz olduğu düşüncesinden hareketle, ortak paydamızın insanlığımız olduğundan hareketle bugün burada toplandık. Ben bu hassasiyeti gösteren bütün eğitim çalışanı arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Rutin bir yargılama faaliyeti gerçekleştirildi

Sabah 10.30 sıralarında başlayan duruşma, 13.30 sıralarında sona erdi. Sanığın suça sürüklenen çocuk statüsünde olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kuyucu ailesinin avukatı Murat Altun, "Çocuğun yaşı küçük olduğu için duruşma kapalı olarak gerçekleştirildi. Rutin bir duruşmaydı. Suça sürüklenen çocuğun beyanı alındı. Bizlerin katılma talepleri soruldu. Tanıklar dinlendi. Bu şekilde rutin bir yargılama faaliyeti gerçekleştirildi. İddianamede istenilen ceza, nitelikli öldürme yani tasarlayarak kamu görevlisini görevinden dolayı öldürme suçundan cezalandırılması istendi. İddianamedeki talep bu yönde. Duruşma 25 Şubat'a ertelendi. Ertelenme sebeplerinden bir tanesi suça sürüklenen çocuğun cezai ehliyetinin olup olmadığının yönünde rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevki kararı, bir diğer gerekçede bir kısım eksiklikler nedeniyle bilir kişi raporlarının aldırılması sebebiyle bir erteleme gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Sanık suçunu başından beri kabul ediyor

Sanığın suçunu kabul ettiğini söyleyen Avukat Murat Altun, "Suçu en başından beri kabul ediyor. Faille ilgili bir sorun yok. Burada temel gaye maddi gerçeğin ortaya çıkartılması neden sorusunun tam anlamıyla açıklığa kavuşturulması ki mahkemenin de yargılama esnasında cevabını bulmaya çalıştığı soru bu. Açıkçası, savunma yaptı. Savunma amaçlı bir şeyler söyledi ama her doğru yada her savunma yanlıştır demek çok mantıklı olmaz. Taraf olmam hasebiyle de o savunmayı burada bir şekilde değerlendirmem de mesleki açıdan etik olmaz.

28 ile 24 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor

Sanığın 18 ile 24 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılandığını söyleyen Avukat Altun, "İstenilen maddenin cezai karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ancak suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğu için cezasının miktarı 18-24 yıl arası. Dolayısıyla burada yargılandığı suçun her ne kadar cezai karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olsa da yaş küçüklüğü sebebiyle 18-24 yıl arası ceza istemiyle yargılanıyor" şeklinde konuştu.

"Psikolojik tedavi görmeye başladı"

F.Ç.'nin avukatı Niyazi Özkaya duruşmada, "Bize göre bir kişinin disiplin cezası alması nedeni ile bir yöneticiyi, idareciyi öldürmesi mantıkla açıklanabilecek, bir olay değildir. Eğer böyle bir şey olsa Türkiye'de yönetici kalmazdı. Farklı bir şeylerin olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme aşamasına yaklaşıldığı süreçte maktulün kendisini aşağıladığını ve vurduğunu söyledi, ancak yine de normal bir insanın disiplin cezası aldığı için bir öğretmeni bıçakla öldürmesi mantıkla açıklanamaz. Zaten F.Ç. tutuklandıktan sonra ceza evindeyken Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Halen de görmektedir" dedi.

Necmettin Kuyucu'nun mesai arkadaşlarının tanık olarak dinlendiği davada, suça sürüklenen çocuk F.Ç.'nin tutukluluk halinin devam edilmesine karar verildi. Dava 25 Şubat 2020 tarihinde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.
İhlas Haber Ajansı
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