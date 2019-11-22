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Siyah zeytin, yeşil zeytinden sonra bu da kırmızı zeytin

Balıkesir'in zeytin ve zeytinyağı ile meşhur ilçesi Edremit'te sofralık zeytinde bir yeni bir ürün daha büyük ilgi çekiyor. Siyah ve yeşil zeytinden sonra müşterilerin beğenisine sunulan kırmızı zeytin farklı bir lezzet ve sofralarda farklı bir sunum imkanı veriyor
 22 Kasım 2019 15:29
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Siyah zeytin, yeşil zeytinden sonra bu da kırmızı zeytin

Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üretimi ve pazarlaması yapan Zafer Soykara, özel sofralara farklı ürünler sunmaya devam ediyor. Birçok sofranın vazgeçilmezi siyah ve yeşil zeytinden sonra farklı bir lezzet ve renkte kırmızı zeytinde reyonlarda yerini aldı. Tamamen doğal yollar ile renklendirilen kırmızı zeytinler farklı lezzet arayanları ilgisini çekiyor. Pancar ile renklendirilen kırmızı zeytin sarımsak ile çeşnilendirilerek satışa sunuluyor.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, "Yaptığımız bu ürün turşu tadında bir üründür. Pancarlı zeytin diye adlandırıyoruz. Pancar ile zeytinin çeşnili hali yaptık. Pancar suyu, sarımsak ve üründe pancarın kendi aroması içerisine dahil edildi. Lezzetli bir ürün çıktığına inanıyorum. Genel olarak müşterilerimizin tadımı neticesinde olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Müşterilerin kırımızı zeytini farklı bir çeşit olarak gördüklerini ifade eden Soykara "İlk başta yeni yapılma zeytin mi? Yoksa farklı bir yörenin zeytini mi? Diye soranlar oldu. Tadına baktığında turşu tadını alınca pancarın zeytine yakıştığını düşünüyorlar" dedi.

İlk defa kırmızı zeytini deneyen İsmali Kırık ise, "Benim içinde sürpriz oldu. Yeşil zeytin almaya geldim. Zafer bey tadım yaptırdı. Tavsiye etti. Pancar, zeytin bir arada başta farklı geldi. Biri turşu, biri ekşi zeytin. Tadım yaptım. Biri turşu tadında ama aynı zamanda farklı bir tat çıktı ortaya."
İhlas Haber Ajansı
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