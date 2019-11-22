Osmaniye MEM'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama
|22 Kasım 2019 15:34
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Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlere yönelik düzenlenen bir turnuvada öğrencilere tabanca verilerek atış yaptırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinliğe öğrenci dahil değildir." ifadeleri kullanıldı.
Toprakkale Halk Eğitimi Merkezi binasında bulunan poligonda, 11-15 Kasım'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Havalı Tabancı Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası" adı altında bir turnuva düzenlendiği aktarılarak, turnuvaya 44 öğretmenin katıldığı, yarışmaların sorunsuz tamamlandığı belirtildi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9. maddesinde, bu spora başlama ve asgari lisans çıkarma yaşının 9 olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu 2019-2020 yarışma talimatlarında, 2019 itibariyle, yıldızlar kategorisindeki müsabaka yaş grupları 12-13 yaş, gençlerde 14-17 yaş aralığı olarak belirtilmektedir. Atıcılık (havalı tabanca), federasyonu olan ve okul sporlarında yer alan bir spor dalıdır. Bu spora başlama yaşının federasyonun yarışmalarında ve okul sporlarında 9 olduğu belirtilmiştir. Toprakkale Halk Eğitim Merkezimizin açtığı kurslarda 10 yaşından küçük kursiyer bulunmamaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinliğe öğrenci dahil değildir."
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