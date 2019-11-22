MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
|22 Kasım 2019 15:57
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarını yeniden düzenledi.
MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan rehberlik ve araştırma merkezlerinin yeniden yapılandırılması maddesi kapsamında, rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarına kolaylık getirildi.
Değişiklik, rehberlik ve araştırma merkezinin bulunmadığı bölgelerde, rehberlik ve araştırma merkezi açılarak rehberlik hizmetleri ile eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sunulabilmesini amaçlıyor.
Rehberlik ve araştırma merkezinin açılabilmesi için hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun önceden en az 200 bin olması gerekirken, nüfus şartı 150 bin olarak düzenlendi.
Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin önceden en az 150 kilometre olma şartı da 100 kilometre olarak değiştirildi.
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