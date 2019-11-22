1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, Çin Merkez Bankası olarak hizmet veren Çin Halk Bankası (PBoC) Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara geriledi
 22 Kasım 2019 16:13
Yazdır
Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, Çin Merkez Bankası olarak hizmet veren Çin Halk Bankası (PBoC) Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara geriledi.

Çin Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara blockchain teknolojisinin kripto para birimi ile karıştırmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, Bitcoin ve kripto para ihracı yoluyla alım satım ve finansmanın birçok risk içerdiğine işaret edildi.

Banka, kripto para işlemlerini izleme faaliyetlerini artıracağını da duyurdu.

Bitcoin'in değeri, gün içinde 6 bin 929 dolara gerileyerek mayıs ayından beri en düşük seviyesine ulaştı. 18 Mayıs'ta bitcoin 7 bin 134 dolara gerilemişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
22 Kasım 2019 13:19		 Gram altın 269 lira seviyelerinde
22 Kasım 2019 11:00
Borsa güne yükselişle başladı
22 Kasım 2019 10:31		 Güne başlarken döviz fiyatları
22 Kasım 2019 09:50
Borsa günü yatay tamamladı
21 Kasım 2019 18:29		 Gün sonu altın fiyatları
21 Kasım 2019 17:22
Dolarda iki günlük düşüş devam ediyor
21 Kasım 2019 17:13		 Merkez Bankası rezervleri arttı
21 Kasım 2019 15:12
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
21 Kasım 2019 13:14		 Gün ortası döviz fiyatları
21 Kasım 2019 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama16:33 - Somuncuoğlu: Rabia Naz'ın Mavi Balina oynadığını duydum16:28 - THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak16:26 - Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi16:21 - Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı: Cybertruck16:15 - Lisede sınıfta kalma geri geliyor16:13 - Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde16:12 - Tarım cephesinde yeni bir şey yok!16:10 - Bir üniversiteyi kapatan bütün üniversiteleri kapatmış gibidir16:02 - Eğitimde şiddetin önlenmesinde bakanlıklar arası iş birliği
16:00 - MR görüntüleme cihazını kullanılamaz hale getiren kişilere suç duyurusu15:57 - MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme15:42 - Adana Büyükşehir'de bitmeyen tartışma: İşçi alacakları15:39 - Kadın şiddeti ve cinayetlerine karşı emsal hapis cezası15:34 - Osmaniye MEM'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama15:29 - Siyah zeytin, yeşil zeytinden sonra bu da kırmızı zeytin15:18 - Öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci hakim karşısında15:18 - Şenol Güneş: Arda'yı hep birlikte yok ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Allah korkusu 7
29 Kodu ile işten çıkarma 1
yanaktan makas almak 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
Koala 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
asvel lyon-villeurbanne 1
asgari ücret tespit komisyonu 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
halk dili 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam