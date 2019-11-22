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Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivin Ar-Ge ve yüksek katma değerli yatırım, üretim ve ihracatının artırılmasına büyük önem veriyoruz
 22 Kasım 2019 16:26
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Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivin Ar-Ge ve yüksek katma değerli yatırım, üretim ve ihracatının artırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, İstanbul'daki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen "Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı"nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Pekcan, buradaki konuşmasında, otomotiv sektörünün ihracatında küresel ekonomideki gelişmelerden kaynaklı düşüş görüldüğünü belirterek, ihracatın artırılması için el birliğiyle çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Otomotivin, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğuna işaret eden Pekcan, "Sektörün Ar-Ge ve yüksek katma değerli yatırım, üretim ve ihracatının artırılmasına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Brexit sürecindeki belirsizlik, ABD'nin otomotive yönelik olası önlemleri, Avrupa Birliği'nin çelik ithalatındaki koruma önlemleri gibi konulara dikkati çekerek, küresel ekonomide görülen korumacı politikalara karşı Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için her platformda gerekli her türlü adımı attıklarını belirtti.

Üreticilerin ve ihracatçıların zarar görmemesi için sektörden gelen önerilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, "Sektörün bütün paydaşları, üreticiler, ihracatçılarımızla beraber ortak akılla hareket etmemiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, otomotiv sektöründe tasarım, yeni teknolojiler ve Ar-Ge yatırımlarına değinerek şunları kaydetti:

"Yeni teknolojilerle ilgili yatırımlar önemli, yeter ki yeni yatırımlar gelsin, yatırımcıları gelin beraber ikna edelim, biz desteklemeye hazırız. Çalıştay, yeni stratejiler ve sektörün gelecek yol haritasını belirleme noktasında da faydalı olacaktır. Elde edilen çıktıların takibini sektörle birlikte yapacağız."

- Çalıştayda ele alınan konular

Çalıştayda, otomotiv sektörünün bugünü ve yarını, bu alanda ihracatın ve kapasitenin artırılması, sektörün payının İhracat Ana Planı'nda yer alan hedef ülkelerde yükseltilmesi, daha fazla Ar-Ge ve katma değer odaklı yatırım, üretim ve ihracat için yapılması gerekenlerle rekabetçiliğin geliştirilmesi konuları tartışıldı.

Sektör temsilcileri belirlenen hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için Bakanlığın koordinasyonunda azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Çalıştaya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ile otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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