1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak

Türk Hava Yolları, 2 Haziran 2020'den itibaren Cenevre-Antalya arasında haftada iki gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirecek
 22 Kasım 2019 16:28
Yazdır
THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), Türk turizmine katkı sağlamak adına İsviçre'nin Cenevre şehrinden Antalya'ya direkt uçuşların başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi unvanına sahip THY'nin Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran 2020 itibariyle, Cenevre Havaalanı ve Antalya Havaalanı arasında salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu uçuşların yurt dışında yaşayan gurbetçilere memleket ziyaretlerinde de kolaylıklar sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, karşılıklı düzenlenecek seferler ile THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimini yaşayacak olan yolcuların 30 kiloya kadar olan bagajlarını ücretsiz taşıyabilecekleri ifade edildi.

İki şehir arasında gerçekleştirilecek seferlerin ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siyah zeytin, yeşil zeytinden sonra bu da kırmızı zeytin
22 Kasım 2019 15:29		 'Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat'
22 Kasım 2019 15:03
Akademisyenler uyardı: Bazı mantarlar sadece bir kez yenir
22 Kasım 2019 14:13		 Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada
22 Kasım 2019 14:04
Yeni nesil ameliyathane: Artık ameliyatlar birkaç saatte bitiyor
22 Kasım 2019 13:29		 Tarım ve Orman Bakanlığından 'su kaynaklarımızı koruyalım' çağrısı
22 Kasım 2019 13:21
Karabük'te yüzlerce balık kıyıya vurdu
22 Kasım 2019 09:31		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
22 Kasım 2019 06:30
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu
21 Kasım 2019 23:36		 Tanesi 40 TL'ye satılıyor! Yoğun talep görüyor
21 Kasım 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - Gar katliamı davası dosyasına yeni görüntüler girdi16:42 - Mevzuat Bilgi Sistemi'nin mobil uygulaması yayında16:36 - Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama16:33 - Somuncuoğlu: Rabia Naz'ın Mavi Balina oynadığını duydum16:28 - THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak16:26 - Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi16:21 - Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı: Cybertruck16:15 - Lisede sınıfta kalma geri geliyor16:13 - Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde16:12 - Tarım cephesinde yeni bir şey yok!
16:10 - Bir üniversiteyi kapatan bütün üniversiteleri kapatmış gibidir16:02 - Eğitimde şiddetin önlenmesinde bakanlıklar arası iş birliği16:00 - MR görüntüleme cihazını kullanılamaz hale getiren kişilere suç duyurusu15:57 - MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme15:42 - Adana Büyükşehir'de bitmeyen tartışma: İşçi alacakları15:39 - Kadın şiddeti ve cinayetlerine karşı emsal hapis cezası15:34 - Osmaniye MEM'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama15:29 - Siyah zeytin, yeşil zeytinden sonra bu da kırmızı zeytin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanaktan makas almak 2
asgari ücret tespit komisyonu 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
Allah korkusu 7
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
asvel lyon-villeurbanne 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
soğan kokusu 5
Yaşar büyükanıt 3
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam