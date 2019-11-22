Somuncuoğlu: Rabia Naz'ın Mavi Balina oynadığını duydum
|22 Kasım 2019 16:33
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Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu dün, baba Şaban Vatan'ın trafik kazası iddiasında sorumlu tuttuğu eski Eynesil Belediye Başkanı Cafer Somuncuoğlu'nu da dinledi.
Rabia Naz'ın 'Criminal Case' ve birçok çocuğu intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığını duyduğunu söyleyen Somuncuoğlu, komisyonun buna yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.
Somuncuoğlu, Rabia Naz'ın sosyal medya hesabından 'Criminal Case' ve 'Mavi Balina' oynadığına ilişkin görüntüleri komisyon üyeleriyle paylaştı. Olayın trafik kazası olup olmadığını bilmediğini belirten Somuncuoğlu, "Şaban Vatan şimdiye kadar dört ayrı arabanın kızına çarptığı iddiasında bulundu, artık karar sizin" dedi.
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, Giresun-Eynesil'de evinin önünde 12 Nisan 2018 tarihinde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz Vatan soruşturmasında, baba Şaban Vatan kızının trafik kazası kurbanı olduğunu öne sürerken, yetkililer ölümün yüksekten düşme sonucu olduğu üzerinde duruyor.
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