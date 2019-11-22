Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
|22 Kasım 2019 16:36
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortaklaşa operasyonunda, kentte DEAŞ adına bilgiler paylaşan 13 kişi, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenmişti. Zanlılardan yaşı küçük olan bir kişi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, devam eden çalışmalarda Tarsus ilçesinde bir şahsın, örgütün istihbaratçısı olduğuna yönelik de bilgiye ulaşıldı. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin dijital malzemelerinde yapılan incelemede ülke ülke klasörlere ayrılmış dünyanın birçok ülkesinden DEAŞ'a katılım yapanların listesinin olduğu, ayrıca örgüte ait binlerce klasör verinin bulunduğu tespit edildi.
Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.
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