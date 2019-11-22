Mevzuat Bilgi Sistemi'nin mobil uygulaması yayında
Mevzuat Bilgi Sistemi'nin mobil uygulaması yayında
|22 Kasım 2019 16:42
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamayla, Mevzuat Bilgi Sistemi'nin mobil uygulamasının yayınlandığını duyurdu.
İşte Kıratlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminin mobil uygulaması bugün başladı. Vatandaşlarımız bu uygulamayla kanunlardan genelgelere, kararnamelerden yönetmeliklere dek tüm mevzuatın en güncel haline kolaylıkla ulaşabilecekler. Ülkemize, milletimize ve hukuk camiasına hayırlı olsun.
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