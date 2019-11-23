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50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru

Yükseköğretim Kurulu, 50-d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden talep etmeyenlerin 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin zorunlu olmadığına dair üniversitelere resmi yazı gönderdi.
 23 Kasım 2019 00:05
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50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru

Hatırlayacağınız üzere, 24 Ekim 2019 tarihli haberimizde; "ÖYP" ve "Öncelikli Alanlar" kapsamında atanan araştırma görevlileri ile 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin, kadrolarının 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilmesine imkan verilmişti.

Söz konusu yazıda belirtilen bu kararın, talep eden/etmeyen herkes için bir zorunluluk gibi algılanması sebebiyle yükseköğretim kurumlarına yeni bir yazı daha gönderilmiştir.

Buna göre;

1- Kadrosunun bulunduğu üniversite ile aynı ilde bulunan bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri hakkında 35 inci madde ile görevlendirilme işlemi tesis edilmeyecektir.

2-Kadrosunun bulunduğu üniversitenin bulunduğu ilin dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri; lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna kadrolarının GEÇİCİ OLARAK TAHSİSİNİ İSTEMEMELERİ halinde bu araştırma görevlileri hakkında geçici kadro tahsisi işlemi yapılmayacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı almış olduğu bu kararla, 50-d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelerde görevlendirilmeleri ile ilgili kararı bütünüyle ilgililerin tercihine bırakmıştır.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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