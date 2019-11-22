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AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023 ve 2024'de Türkiye, birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel olmak üzere inşallah o tarihlerde seçime gidecektir
 22 Kasım 2019 16:48
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AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Böyle bir ortamda, bu kadar sınama ile karşı karşıya iken DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz'de Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege'de yeniden Türkiye'ye karşı birtakım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur, erken seçim meselesi Türkiye'nin gündeminde değildir." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, erken seçimin öncelikle siyasi şartların olgunlaşması durumunda ortaya çıkan bir mesele olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçmiş dönemlerde de erken seçim yapıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Şunu çok açık ifade edeyim Türkiye, seçimden daha yeni çıktı. Türkiye geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 5 önemli seçimi gerçekleştirdi. Genel seçim, yerel seçim, anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dolayısıyla Türkiye zaten seçimler dönemini geride bıraktı." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bundan sonra 2023'e kadar genel seçim yapmasının mümkün olmadığını söylediklerini belirterek, 2024'e kadar da yerel seçimin gündeme gelmeyeceğini anlattı.

"Hele ki yeni bir sistemde erken seçim kararının alınabilmesi için hem cumhurbaşkanlığı seçiminin, hem de parlamento seçiminin yenilenmesi lazım." diyen Kurtulmuş, "Yani herhangi bir grup parlamento seçimini yenilemek istiyorsa, bu cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi erken seçime götürecekse bu parlamentonun da yenilenmesi anlamındadır. Dolayısıyla erken seçim kararının alınabilmesi eskiye göre siyaseten daha zordur. Hatta Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi hemen hemen imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ortaya koyduğu bu büyük siyasi liderlik ve uluslararası alanda ortaya çıkan bu üstün performans dolayısıyla muhalefetin rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Onun için biran evvel bir seçime gidelim, erken seçime gidelim, Türkiye'nin gündemi tekrar seçimle meşgul edilsin, böyle bir ortamda, bu kadar sınama ile karşı karşıya iken DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz'de Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege'de yeniden Türkiye'ye karşı birtakım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur, erken seçim meselesi Türkiye'nin gündeminde değildir. 2023'de genel seçimi, 2024'de de Allah nasip ederse, yerel seçimleri yaparak Türkiye yoluna devam edecektir."

- "Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir"

Kurtulmuş, "Şimdi meselemiz Barış Pınarı Operasyonu'nda sahada askeri olarak kazandığımız, istihbarat olarak kazandığımız, masada da diplomatik olarak büyük mesafe aldığımız bu meseleyi daha ileriye götürmek, taşımak ve Türkiye'nin bölgedeki hakkını ve hukukunu koruyan bu performansı taçlandırmak meselesidir. Bundan sonra da siyaseten daha güçlü ve dik bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin bu duruşuna ve uluslararası alandaki meydan okumalara karşı Türkiye'nin dirayetli duruşuna zarar verir. Türkiye'de lüzumsuz yere yeni bir tartışmanın kapısını açar, vakit kaybettirir. Bunun doğru olmadığını, siyaseten de doğru olmadığını ve Türkiye'nin gerçekten bugünkü milli hassasiyetleri ve menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isteriz. Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023 ve 2024'de Türkiye, birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel olmak üzere inşallah o tarihlerde seçime gidecektir."

Bir gazetecinin, parlamenter sisteme ilişkin sorusuna ilişkin Kurtulmuş, "Muhalefetteki arkadaşlarımıza da dostlarımıza da siyasi rakiplerimize de şunu tavsiye ederiz, Türkiye'de bir referandum yapılmamış ve Türkiye'de halk bu referandumda anayasayı değiştirme kararı alıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiş gibi konuşulamaz. Türkiye'de hangi sistemin ne şekilde oluşacağının yolu bellidir. Bu da anayasal değişiklik gerektirir." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, "Eğer parlamentoda bunları dışarıdan konuşmak yerine, parlamentoda bir anayasa değişiklik sürecini yapabilecek güç ve imkan görüyorlarsa buyursunlar hodri meydan. Parlamentoda anayasa değişikliğini getirsinler. Eğer sayımız o kadar yok, referandumda halk verir diyorlarsa yine parlamentoda belli bir sayıyı bulmak lazım. Yani anayasa tartışması her zaman yapılabilir. Biz de siyasi hayatımız boyunca çok kere anayasanın değiştirilmesiyle ilgili görüşlerimiz oldu ama parlamenter sisteme nasıl geçileceğinin yolu bellidir. Falanca parti istiyor diye parlamenter sisteme geçilmez. Millet isterse, anayasa değişikliği yaparsa, uygun görürse, parlamentoda gerekli oy bulunursa, bunun yolu açılır ama sanki Türkiye daha yeni bu sistemle ilgili halk tarafından karar vermemiş, anayasayı değiştirmemiş, bir referandum yapılmamış gibi konuşmak milletin iradesine saygısızlıktır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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