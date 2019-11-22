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Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan tartışmalara yol açan Dipsiz Göl ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Kurum, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik dedi
 22 Kasım 2019 17:01
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Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş'e tepkiler sürüyor. Ateş'in bu kararına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tepki gösterdi.

İSTEMEDİĞİMİZ BİR SÜREÇ YAŞANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölü'müzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz" dedi.

GÖLÜMÜZ ESKİ HALİNE GELECEK

Gölü eski haline getireceklerini belirten Kurum, şunları söyledi: "Göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde (ÇED) değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız."
Anadolu Ajansı
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