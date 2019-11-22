HDP'li Belediye başkanı naylon fatura ile PKK'ya para aktarmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık." dedi.

Soylu, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gaziantep'teki emniyet hizmetlerine 100 yeni araç hibesi dolayısıyla düzenlenen teslim törenine katıldı.

Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in Suriye'deki iç savaştan kaçarak gelen sığınmacılara yaptığı ev sahipliğini anlattı.

Yaşananlar konusunda Gaziantep'in büyük bir alkışı hak ettiğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Biz 50-100 yıl sonra gelecek kuşaklara büyük binalar bırakmayacağız sadece. Sadece fabrikalar bırakmayacağız. Biz insanlık bırakıyoruz. Avrupa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Avusturya'nın, Fransa'nın bilmediği, Amerika'nın hiçbir zaman bilemediği, bilemeyeceği, onların sadece sömürge olarak bildiği şeylere karşı insanlık bırakıyoruz. Evlatlarımıza da insanlık bırakıyoruz, dedelerimizin, atalarımızın bize bıraktığı gibi. 2011'deki iç savaşın ilk gününden itibaren nelere katlandığınızı, insanlığınızı, kültürümüzü, geleneğimizi nasıl ortaya koyduğunu biliyoruz. Bunları güzelleme yapmak için söylemiyorum. İnsanlık için söylüyorum. Biz Almanya, Avrupa değiliz. Ana babamızı huzurevlerine bırakan bir millet hiçbir zaman olmayacağız. Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman. Biz çok farklı bir milletiz."

Şimdilerde Tel Abyad'dan Rasulayn'a kadar o bölgeye de huzur getirileceğini ve insanların rahatça yaşayacağı bir iklim oluşturulacağını ifade eden Soylu, "Bunu yaparken parasına puluna bakmayız. Biz çalışır, çabalarız, gerisini, teslimiyetimizi Allah'a yaparız." diye konuştu.

- " Hangi belediyenin görevidir çukur kazmak"

Bakan Soylu, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili eleştirilere de değinerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Bizim oradaki belediye başkanlarını görevden almamızın tek bir sebebi var. Hangi belediyenin görevidir çukur kazmak. Daha yeni yakaladık, yeni. Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık. Kendilerine müzahir evlere çatı, kiremit ve çimento malzemesi göndermek suretiyle... Aslında malzeme falan yok. Dün gidip köyleri tehdit etmişler 'Aman ha gelirlerse, siz aldık deyin' demişler. Yazıklar olsun. Hepsini yakaladık. Teröre finansmanın nasıl olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. 13-14 yaşındaki çocukları dağa gönderdiler. Hem de nereden gönderdiler, belediyelerin düzenlediği festivallerde. Hiçbirinden Diyarbakır anneleri için bir ses duydunuz mu?"

Bu yapıda Türkiye'nin büyüyüp zenginleşmesini, demokratikleşmesini, ilerlemesini istemeyen bir anlayışın hakim olduğunu belirten Soylu, "Bugün ana muhalefet partisi lideri diyor ki, 'Kayyum demokrasiye darbedir'. Demokrasiye en büyük darbeyi PKK vuruyor. Korkutarak, o belediyelerin imkanlarını teröre finanse ederek. Bir kez daha söylüyorum; hani belediyelerden milletvekilliklerinden çekileceklerdi. 20 Kasımda bir toplantı yaptılar. Orada mı karar verdiler zannediyorsunuz, hayır. 19'unda PKK Kuzey Irak'ta toplantı yaptı. Çekilip çekilmeme kararı orada alındı. Bunlar figüran. Bunlar, orada alınan kararı, sanki değerlendiriyormuş gibi ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

- "Bu tiyatro artık bitsin"

"Bu tiyatro artık bitsin" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Ne olur CHP gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmesinler. Bu ülkenin bir evladı olarak yalvarıyorum, teröre alet etmesinler. Büyüyelim, çocuklarımız güzel okullarda okusun. Ağrı'da, Hakkari'de, Gaziantep'te, Balıkesir'de Avrupa'ya dünyaya parmak ısırtalım. Bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz. Ama siyasetin meşrutiyeti üzerinden eğer terörü sarmalar, sıvazlarsak bize öbür dünyada da bu dünyada da hesabını sorarlar. Bu feryadım bir İçişleri Bakanı olarak değil, bu ülkenin geleceğinden emin olan bir evladınızın feryadıdır. Bizim derdimiz sadece Doğu ve Güneydoğu'yu huzura kavuşturmak değil, bir taraftan Orta Doğu'yu bir taraftan da en zor zamanımızda bize yardımcı olan Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerin huzur içerisinde olmasını sağlayabilmektir."

Türkiye'nin dünyaya gerçekleri anlatan bir ülke olduğunu aktaran Soylu, ülkenin menfaatleri için çalışan herkesin sonuna kadar arkasında olacaklarını sözlerine ekledi.

Bakanlar Soylu ve Gül, bazı araçların anahtarlarını polis memurlarına teslim edip hatıra fotoğrafı çektirdi.