Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|22 Kasım 2019 17:37
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6940
|5,6950
|5,7210
|5,7220
|Avro
|6,3130
|6,3140
|6,3280
|6,3290
|Sterlin
|7,3640
|7,4010
|7,3360
|7,3730
|İsviçre Frangı
|5,7280
|5,7570
|5,7350
|5,7640
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6700
|5,7300
|5,6900
|5,7500
|Avro
|6,2750
|6,3450
|6,2850
|6,3550
|Sterlin
|7,2890
|7,4410
|7,2710
|7,4110
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