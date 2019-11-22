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İki günlük trafik denetimlerinde 1152 araca trafikten men

Denetimlerde 604 sürücünün alkol, 12 sürücünün de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi
 22 Kasım 2019 17:41
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İki günlük trafik denetimlerinde 1152 araca trafikten men

Ülke genelinde trafik polislerince yapılan iki günlük denetimlerde, 1152 araç trafikten men edildi, 586 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca trafik güvenliğini sağlamak, alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 20-21 Kasım'da, ticari araç şoförlerine yönelik denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında, 96 bin 260 araç ve sürücü denetlenirken, 604 sürücünün alkol, 12 sürücünün de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontrol sonucu kusur ya da eksikliği olduğu belirlenen 1152 araç trafikten men edildi, 586 sürücünün ise ehliyeti geçici olarak geri alındı.

İki günlük denetimde, toplam 8 bin 673 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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