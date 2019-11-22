İki günlük trafik denetimlerinde 1152 araca trafikten men
|22 Kasım 2019 17:41
|Yazdır
Ülke genelinde trafik polislerince yapılan iki günlük denetimlerde, 1152 araç trafikten men edildi, 586 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca trafik güvenliğini sağlamak, alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 20-21 Kasım'da, ticari araç şoförlerine yönelik denetim yapıldı.
Uygulama kapsamında, 96 bin 260 araç ve sürücü denetlenirken, 604 sürücünün alkol, 12 sürücünün de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.
Kontrol sonucu kusur ya da eksikliği olduğu belirlenen 1152 araç trafikten men edildi, 586 sürücünün ise ehliyeti geçici olarak geri alındı.
İki günlük denetimde, toplam 8 bin 673 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte çıktı
22 Kasım 2019 18:16
|CHP'li Aykut Erdoğdu'nun villası mühürlendi
22 Kasım 2019 17:25
|Meclis'ten 'sahte bal' açıklaması
22 Kasım 2019 17:22
|Valilikten 'On bin yıllık hazine kül oldu' haberlerine açıklama
22 Kasım 2019 17:06
|Mevzuat Bilgi Sistemi'nin mobil uygulaması yayında
22 Kasım 2019 16:42
|Lisede sınıfta kalma geri geliyor
22 Kasım 2019 16:15
|MEB'den 'okullarda silahlı eğitim' açıklaması
22 Kasım 2019 14:23
|Tez danışmanlarına 'öğrenci sınırlaması' getirildi
22 Kasım 2019 14:02
|Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
22 Kasım 2019 10:01
|Cezası 5 bin TL'yi buluyor! Artık polisler de kesebilecek
21 Kasım 2019 22:44