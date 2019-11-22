1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır
 22 Kasım 2019 17:41
Yazdır
Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili sorusu üzerine Bahçeli, "Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor. Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni bir hükümet sistemine resmen geçmiştir. 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018'de yapılmıştır. Yegane öncelik 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte demokratikleşme, normalleşme ve istikrar ortamının sağlanması konusunda Cumhur İttifakı kararlıdır" diyen Bahçeli, Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023'e kadar Türkiye'nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır. Türkiye'yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir" diye konuştu.

Milletvekili genel seçimleriyle ilgili Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki, AK Parti'ye hakim olan görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir" dedi.

"CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor"

"Hiç kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmesin" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir. CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. Kontrolü hepten kaybetmiştir. Normal zamanında yapılacak genel seçimleri öne çekmek amacıyla muhtelif ülkelerdeki muhalefet yöntemlerini sert ve hakaretamiz bir üslupla Türkiye'ye taşımıştır. Bütün ikazlara rağmen üslup ve dilini düzeltme gereği duymamıştır. CHP Genel Başkanı resmen savrulmakta, karanlıkta sürüklenmektedir. Bu nedenle kriz çıkarma, toplumsal kargaşa ve çatışma yaşayan ülkelerin buhranlarını Türkiye'ye yansıtma hususunda özel ve kahredici bir mücadelenin içindedir.

CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığını hezeyanla ifade ederek nasıl bir çukurun içine düştüğünü ispatlamıştır. Kılıçdaroğlu yoldan çıkmış, Türkiye'yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır. Sözcü Gazetesi'nin bilinen, tanınan, artık tükenmişliği aşikar olan yazarı Rahmi Turan ile İP'li Lütfü Türkkan planlı bir projenin ara elamanlarıdır. CHP'ye yönelik kendi iç bünyesinden tetiklenen ve dış destekle tırmandırılan bir operasyon anlaşılan devreye alınmıştır. Neden Rahmi Turan'ın, neden Lütfü Türkkan'ın bu kadar gündeme geldiği sorgulanmalıdır. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir. Ayrıca yeni parti arayışlarından da beslenmektedir. Karşımızdaki siyasi tablo Kılıçdaroğlu'nun hüsran ve hezimet siyasetine itiraz eden bir dip dalgayla büyüyeceği kanaati ben de oldukça fazladır. CHP'de sular durulmaz, nitekim Kılıçdaroğlu da bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi
22 Kasım 2019 18:14		 İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı
22 Kasım 2019 17:39
Soylu'dan 'Emniyette kadrolaşma' iddialarına yanıt
22 Kasım 2019 17:24		 Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek
22 Kasım 2019 17:01
AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
22 Kasım 2019 16:48		 Tarım cephesinde yeni bir şey yok!
22 Kasım 2019 16:12
Eğitimde şiddetin önlenmesinde bakanlıklar arası iş birliği
22 Kasım 2019 16:02		 'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
22 Kasım 2019 15:11
Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular
22 Kasım 2019 14:43		 Bakan Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık
22 Kasım 2019 14:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:16 - Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte çıktı18:14 - Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi18:08 - Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem18:03 - Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı17:53 - İstinaf, Savcı Kiraz'ın katillerine verilen cezayı onadı17:52 - 'Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık'17:48 - FETÖ'nün 'Malezya İmamı' hakim karşısında17:44 - Çeyrek altın haftayı kaç TL'den tamamladı17:41 - İki günlük trafik denetimlerinde 1152 araca trafikten men17:41 - Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması
17:39 - İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı17:37 - Dövizde gün sonu fiyatları17:33 - Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı17:25 - CHP'li Aykut Erdoğdu'nun villası mühürlendi17:24 - Soylu'dan 'Emniyette kadrolaşma' iddialarına yanıt17:22 - Meclis'ten 'sahte bal' açıklaması17:19 - HDP'li Belediye başkanı naylon fatura ile PKK'ya para aktarmış17:17 - Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanaktan makas almak 2
Koala 1
29 Kodu ile işten çıkarma 2
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
asvel lyon-villeurbanne 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Allah korkusu 7
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
halk dili 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam