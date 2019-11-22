1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'Malezya İmamı' hakim karşısında

MİT operasyonuyla Malezya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen, örgütün "Malezya İmamı" Arif Komiş'in yargılanmasına başlandı. FETÖ elebaşını terör örgütü lideri olarak görmediğine ilişkin hazırlıkta alınan beyanı hatırlatılan Komiş: Kendisiyle yüz yüze görüşmedim. Kitaplarından okuduğum kadarıyla kendisini cemaat lideri olarak görüyorum
 22 Kasım 2019 17:48
Yazdır
FETÖ'nün 'Malezya İmamı' hakim karşısında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Malezya imamı" olduğu ileri sürülen Arif Komiş'in "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Komiş ve avukatı katıldı.

Komiş, savunmasında, 1999-2003 arasında Kazakistan'da ve 2003-2015 döneminde Tacikistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığını, ardından Malezya'dan teklif aldığını ve 2015'te de buraya gittiğini anlattı.

İddianamede kendisinde bulunan örgüt elebaşına ait kitaplara ve bilgisayarındaki dijital materyellere değinen Komiş, "Kitapların bir kısmı okulun, bir kısmı benimdir. Bilgisayarımda 5 binden fazla kitap vardı. Bulunduğum ülkede suç sayılmadığı için videoları da silme gereği duymadım. Bank Asya'daki artış ben Tacikistan'dayken olmuştur. Kalan bakiyemiz tamamen benim dışımda şirket tarafından yatırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Komiş, "Yurt dışındaki iş teklifleri FETÖ mensuplarınca mı yapıldı?" sorusu üzerine "Bulunduğum ülkedeki müdürler, iş tekliflerini iletti." dedi.

Başka bir soruyu yanıtlarken de Komiş, "yapıdan ayrılmayı düşündüğünü ancak maddi durumu olmadığını, geçinmek için okulda çalıştığını" iddia etti.

Savcının "Örgüt içinde başka göreviniz var mıydı?" sorusuna Komiş, sadece öğretmenlik yaptığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek'in, savcılık sorgusunda FETÖ elebaşını terör örgütü lideri olarak görmediğine yönelik beyanını hatırlatması üzerine Komiş, "Kendisiyle yüz yüze görüşmedim. Kitaplarından okuduğum kadarıyla kendisini cemaat lideri olarak görüyorum." diye konuştu.

Hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği iddiasını da reddeden Komiş, "Ben 'Malezya imamı' değilim. Malezya'ya öğretmen olarak gittim. İngilizcemi geliştirmeye çalıştım." iddialarında bulundu.

Sanık avukatının tahliye talebinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, savcının da görüşü doğrultusunda Komiş'in tutukluluğunun devamına hükmederek davayı erteledi.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu olduğu öne sürülen Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından 30 Ağustos'ta Malezya'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianamede Komiş'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık'
22 Kasım 2019 17:52		 HDP'li Belediye başkanı naylon fatura ile PKK'ya para aktarmış
22 Kasım 2019 17:19
Kastamonu'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanık beraat etti
22 Kasım 2019 17:10		 Kars'ta 3'ü eski 4 polise FETÖ gözaltısı
22 Kasım 2019 16:46
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
22 Kasım 2019 16:36		 Nevşehir'de FETÖ'den 3 gözaltı
22 Kasım 2019 14:16
FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 15 yıl hapis istemi
22 Kasım 2019 12:49		 Başkaya'ya terör örgütü propagandasından beraat
22 Kasım 2019 12:49
Kara Kuvvetleri darbe yargılamasında 94 sanığa müebbet istendi
22 Kasım 2019 12:31		 PKK'lı tutuklulara not ileten avukat tutuklandı
22 Kasım 2019 11:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:16 - Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte çıktı18:14 - Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi18:08 - Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem18:03 - Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı17:53 - İstinaf, Savcı Kiraz'ın katillerine verilen cezayı onadı17:52 - 'Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık'17:48 - FETÖ'nün 'Malezya İmamı' hakim karşısında17:44 - Çeyrek altın haftayı kaç TL'den tamamladı17:41 - İki günlük trafik denetimlerinde 1152 araca trafikten men17:41 - Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması
17:39 - İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı17:37 - Dövizde gün sonu fiyatları17:33 - Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı17:25 - CHP'li Aykut Erdoğdu'nun villası mühürlendi17:24 - Soylu'dan 'Emniyette kadrolaşma' iddialarına yanıt17:22 - Meclis'ten 'sahte bal' açıklaması17:19 - HDP'li Belediye başkanı naylon fatura ile PKK'ya para aktarmış17:17 - Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Allah korkusu 7
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
asvel lyon-villeurbanne 1
29 Kodu ile işten çıkarma 2
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
Yaşar büyükanıt 3
asgari ücret tespit komisyonu 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam