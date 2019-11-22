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Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hastaneye kaldırıldı
 22 Kasım 2019 18:03
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Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşil TOKİ Konutları'ndaki binanın 4. katında oturan İ.A. (20), ailesinin evde olmadığı sırada henüz tespit edilemeyen kimyasal bir maddeden içti.

Eve gelen annesi G.A. ve babası İ.A. tarafından baygın halde bulunan gencin hastaneye kaldırılması için olay yerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri ile polis ekipleri çağrıldı.

İ.A'nın yanı sıra bu gence müdahale sırasında söz konusu kimyasal maddeden etkilendikleri belirtilen annesi G.A. ve babası İ.A. ile doktor, hemşire, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarının da aralarında yer aldığı bazı kişiler, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerden İ.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay sebebiyle özel kıyafetli AFAD ekipleri ile polisler, İ.A'nın oturduğu 6 katlı binadaki vatandaşları tahliye edip incelemelerde bulundu.

- "Zehirlenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı"

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sularında, Aziziye ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki İ.A'nın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar ettiğinin öğrenildiği belirtildi.

İ.A'nın durumundan haberdar olunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Menşei henüz belirlenemeyen bir maddeden dolayı zehirlenen 3'ü sağlık çalışanı 17 kişi hastaneye kaldırıldı. İntihar eden İ.A. ve diğer kişiler, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Yaralıların hastanedeki müdahaleleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki tedbirlerinin sürdüğü kaydedildi.

İ.A'nın anne ve babasının ayrı yaşadıkları öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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