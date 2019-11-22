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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
 22 Kasım 2019 18:08
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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 17.36'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 0,68 kilometre uzaklıkta ve 7,03 kilometre derinlikte meydana geldi.
Anadolu Ajansı
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