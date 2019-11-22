Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde yaptığı konuşmasında ''Göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz'' deyince arkasındaki kadının yaptığı mimik sosyal medyada gündem oldu
|22 Kasım 2019 18:14
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında ''Göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz'' deyince arkasındaki kadının yaptığı mimik sosyal medyada gündem oldu.
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