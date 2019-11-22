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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde yaptığı konuşmasında ''Göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz'' deyince arkasındaki kadının yaptığı mimik sosyal medyada gündem oldu
 22 Kasım 2019 18:14
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında ''Göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz'' deyince arkasındaki kadının yaptığı mimik sosyal medyada gündem oldu.


Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi
Memurlar.Net
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