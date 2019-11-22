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Başsavcılıktan 'twitter paylaşımı'na soruşturma

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklama ile bugün öğlen saatlerinde 'Politik Düşünen DeLi" rumuzlu ve @PolitikDeli_06 hesap isimli twitter kullanıcı tarafından yapılan bir paylaşım üzerine soruşturma başlattı
 22 Kasım 2019 18:21
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Başsavcılıktan 'twitter paylaşımı'na soruşturma

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklama ile bugün öğlen saatlerinde 'Politik Düşünen DeLi" rumuzlu ve @PolitikDeli_06 hesap isimli twitter kullanıcı tarafından yapılan bir paylaşım üzerine soruşturma başlattı.

Bahse konu paylaşımda yer alan fotoğraftaki kişilerin Aydın Adliyesi'nde görev yapmadığını ve paylaşımın adliye çalışanlarını töhmet altında bırakacak türden olduğunu belirten Aydın Cumhuriyet başsavcılığı açıklamasında "22 Kasım 2019 günü 'Politik Düşünen DeLi' rumuzlu ve @PolitikDeli_06 hesap isimli twitter kullanıcısı tarafından 22 Kasım 2019 saat 15:09'da yapmış olduğu 'Bu karedeki parayı sayan kili Aydın Adliyesi Savcılığına bağlı soruşturma büro elemanı, gölüklü olan Aydın Büyükşehir Bel çalışanı ve . Talimatı ile rüşvet skandalı' yazısı ile bir tweet atmış, yazının altında da, görüntüden bir kafeteryada çekilmiş olması muhtemel , 3 kişinin bir masa etrafında oturdukları tam karşıda oturan şahsın para saydığı ana ilişkin bir fotoğraf paylaşılmıştır. Fotoğraftaki şahıs ya da şahısların Aydın Adliyesi'nde görev yapmadıkları tespit edilmiş, yapılan paylaşımın adliye çalışanlarını töhmet altında bırakacak türden bir paylaşım olduğu değerlendirilmiş olup konunun araştırılarak aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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