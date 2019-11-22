Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|22 Kasım 2019 18:37
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,15 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,44, avro/TL yüzde 0,30 ve dolar/TL yüzde 0,42 düşüş kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 107.495,10, en düşük 106.019,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,15 artışla 106.588,41 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 azalışla 270,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.800,00 lira oldu. Geçen hafta 441,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 440,00 liraya düştü.
Bu hafta dolar yüzde 0,42 değer kaybederek 5,7220 liraya, avro yüzde 0,30 azalarak 6,3290 liraya geriledi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,26, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile hisse senedi fonları oldu.
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