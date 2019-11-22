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Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz
 22 Kasım 2019 18:41
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Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin şu anda Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yaptığını belirterek, "Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Hem kendi haklarımızı hem KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına değinen Dönmez, "Doğu Akdeniz'de şu anda dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Hem kendi haklarımızı hem KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Bugünkü sorunun müsebbibi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin öteden beri uzlaşmaz tavrıdır. 'Annan Planı' o gün geçmiş olsa bugün bu tartışmaları yaşamıyor olacaktık. Doğu Akdeniz'de ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, enerji tesislerinin ve madencilik faaliyetlerinin sürekli doğayı tahrip eden bir pozisyonda görülmesi için algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji sektörünün şöyle bir esnekliği fazlaca yok: Örneğin bir gıda tesisi yapmak istiyorsunuz, mümkün olduğunca ham maddeye yakın, pazara yakın seçebilirsiniz ama madencilik yapıyorsanız maden neredeyse oraya gidip o faaliyeti yapmak zorundasınız. Kaynağa bağlı bir elektrik üretim tesisiniz varsa yani kömür varsa yanına santral, rüzgarın en güçlü estiği yere türbin koyuyorsunuz. Güneş panelleri aynı şekilde, güneşlenme saatinin çok olduğu yerleri seçmek zorundasınız. Bunlar ister istemez kaynağa bağımlı projeler olmak zorunda. Zaman zaman şu eleştiriyi alıyoruz, sanki bütün ormanlık alanlarda madencilik faaliyeti yapılıyormuş gibi... Arkadaşlarımız orman idaresiyle görüştüler. Bizim madencilik faaliyeti yaptığımız alanların büyüklüğü, orman alanının sadece binde 3'ü."

Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde "çatlak" olduğu iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kullanılan en ufak parçaya kadar, bir vida ve somuna kadar tüm parçaların ürünlerinin belgeli olması ve akredite kurumlar tarafından da sertifikalandırma zorunluluğu var. Nükleer Düzenleme Kurumu uzmanları orada. Nükleer konusunda tecrübeli yabancı uzmanlarımız da var. Diyelim ki yanlış imalat oldu; söktürülür, yeniden yaptırılır. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok."

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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