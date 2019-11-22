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Süper Lig tarihinde bir ilk! İlk kadın kulüp başkanı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, Kayserispor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile başkan seçildi
 22 Kasım 2019 18:49
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Süper Lig tarihinde bir ilk! İlk kadın kulüp başkanı

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Gözbaşı, ilk etapta 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un başkanı olarak görevine devam edecek.

Kulüp tesislerinde yapılan toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Beldiye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir ve kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yaşanan gelişmelerin üzerine Hamdi Elcuman, yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Elcuman'ın istifasının ardından ise toplantı yapan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçti. Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un yeni başkanı olarak görevine devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp tarafından yapılan açıklamada: "Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Sayın Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Sayın Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Sayın Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz"
DHA
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