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Erdoğan Hollanda'yı örnek verdi: Onlar yaptı, biz neden yapmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda süs bitkileri ile yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapmayalım. İşte bu adımı İzmir Bayındır'da atıyoruz
 22 Kasım 2019 18:53
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Erdoğan Hollanda'yı örnek verdi: Onlar yaptı, biz neden yapmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Gıda Tarım Bakanımız bir İzmirli olarak o da size her türlü desteği vermeye devam edecek.

Tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi kuracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Konuyla ilgili olarak bunu bu akşam burada konuştuk, Bakan'ımız da bu işin bir numaralı sorumlusudur. Bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle bu organize sanayii bölgesini kuracağız.

Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek için eğitim merkezi ile araştırma geliştirme merkezi kuracağız. Süs bitkileri konusunda fuar yapacak bir merkezi de kuracağız.

Hollanda süs bitkileri ile yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapmayalım. İşte bu adımı İzmir Bayındır'da atıyoruz.
DHA
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