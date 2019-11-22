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Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaya 2 tutuklama

Gözaltına alınan baba ve oğlu cezaevine gönderildi
 22 Kasım 2019 19:21
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Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaya 2 tutuklama

Batman'da, dün adliye önünde çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında dün duruşma öncesinde adliye binası önünde çıkan, Abdulaziz Özerdem'in (30) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A ve oğlu N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
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