Cuma günü yoğunluğu...Trafik durma noktasına geldi
İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi
|22 Kasım 2019 19:39
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.
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