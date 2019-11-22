1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, şehir içi ulaşıma yapılan zammı protesto etti
 22 Kasım 2019 20:11
Yazdır
Kırklareli'nde üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, şehir içi ulaşıma yapılan zammı protesto etti.

Kültür Anıt Parkı'nda ellerinde pankart ve dövizlerle toplanan bir grup öğrenci, ıslık çalarak "yüksek buldukları" ücretlere tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Burcu İnkaya, şehir içi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 20'lik zammın öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları mağdur ettiğini öne sürdü.

Üniversite öğrencilerinin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken bu zamların sıkıntılarını arttırdığını ifade eden İnkaya, yapılan zamların geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Zam sonrası ortalama bir öğrencinin ulaşıma aylık 180 lira bütçe ayırması gerektiğini ifade eden İnkaya, "Kayalı Yerleşkesi'nde okuyarak şehir merkezinde konaklayan bir öğrencinin günlük yol ücreti 6 liradır. Biz öğrencilerin isteği her sokağında Mustafa Kemal resimleri ile süslü Kırklareli'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygun olarak kamu hizmetlerinin halk için halkın yararına uygun olarak kullanılmasıdır. Öğrenciler olarak eminiz bundan sonra bildirdiğimiz taleplerimiz yetkililerce dikkate alınacak ve uygulamaya geçirilecektir." diye konuştu.

Öğrencilerin açıklamanın ardından bir süre slogan atarak dağıldı.

Kırklareli Ulaşım Kooperatifi'nin teklifiyle şehir içi ulaşım ücreti 2 buçuk liradan 3 liraya çıkarılması teklifi Belediye Meclisince kabul edilerek hafta başından bu yana uygulanmaya başlamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor
22 Kasım 2019 20:43		 Erdoğan'ın ithal et açıklaması Erzurumlu besicileri sevindirdi
22 Kasım 2019 20:01
Cuma günü yoğunluğu...Trafik durma noktasına geldi
22 Kasım 2019 19:39		 Ölü balıkları kasa kasa, çuval çuval evlerine götürdüler
22 Kasım 2019 19:29
Adana Büyükşehir'de bitmeyen tartışma: İşçi alacakları
22 Kasım 2019 15:42		 Evde sağlık hizmeti ile 3 bin hasta sağlıklı dişlere kavuştu
22 Kasım 2019 14:54
İBB'de kış hazırlığı... 6 bin 882 personel görev yapacak
22 Kasım 2019 13:31		 Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 kişi yakalandı
21 Kasım 2019 23:26
Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu
21 Kasım 2019 23:06		 İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'Ara tatil' yoğunluğu
21 Kasım 2019 22:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:21 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 8 zanlı tutuklandı20:59 - Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek20:55 - Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi20:51 - MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme20:43 - Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor20:37 - Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı20:31 - Türk askerini alnından öpüp, secdeye kapandılar20:26 - 'Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek'20:21 - Öğrencisi, dekanlık yaptığı üniversitede rektör20:11 - Kırklareli'nde üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi
20:01 - Erdoğan'ın ithal et açıklaması Erzurumlu besicileri sevindirdi19:48 - Fren yerine gaza bastı, inşaata düştü19:39 - Cuma günü yoğunluğu...Trafik durma noktasına geldi19:29 - Ölü balıkları kasa kasa, çuval çuval evlerine götürdüler19:21 - Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaya 2 tutuklama19:11 - Başörtülülere eş zamanlı saldırılar kafa karıştırdı18:59 - Belediye Başkanı'ndan, eski başkana: 600 bin TL nerede?18:57 - Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
Lisede sınıfta kalma geri geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koala 1
soğan kokusu 5
halk dili 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
asgari ücret tespit komisyonu 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
yanaktan makas almak 2
29 Kodu ile işten çıkarma 2
Allah korkusu 7
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam