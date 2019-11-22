Öğrencisi, dekanlık yaptığı üniversitede rektör
|22 Kasım 2019 20:21
|Yazdır
Prof. Dr. Sakıp Pekin'in geçmiş yıllarda öğrencisi olan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, rektörü olduğu üniversitede dekan olan hocasının öğretmenler gününü kutladı.
Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Bölümünde doçent olarak görev yaparken bölümün kürsü başkanı olan Prof. Dr. Sakıp Pekin'in öğrencisiydi. Profesörlüğünü de, Prof. Dr. Sakıp Pekin döneminde alan Kavak, 2016 yılında rektör olarak atandı.
Prof. Dr. Pekin'in de Sağlık Bilimleri Fakültesinde dekan olarak görev yaptığı üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile duygu dolu anlar yaşandı. Aynı yerde görev yaptığı hocasının öğretmenler gününü kutlayan Prof. Dr. Kavak, hocasıyla yıllar sonra birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Pekin ise bir nesil yetiştirmek kolay değildir diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister' diyor. Bir nesil yetiştirmek kolay değil üzerimizde sorumluluk büyük bunun farkındayız. Öğrencilerimize bir şeyler öğretmenin hazzı var ve onların bir gülüşü dünyaya bedel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YTÜ, kalite akreditasyon çalışması yürütecek
22 Kasım 2019 11:20
|EMBO'ya seçilen ilk Türk bilim insanı
21 Kasım 2019 18:49
|Büyük İstanbul depremini tetikleyecek hatta enerji hareketliliği var
21 Kasım 2019 16:51
|YÖK Başkanı Saraç'tan sağlık alanında sıralamaya giren üniversitelere tebrik
21 Kasım 2019 12:19
|Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında
20 Kasım 2019 11:12
|İİBF mezunlarında işsizlik niye yüksek?
19 Kasım 2019 22:24
|Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak
19 Kasım 2019 14:00
|TÜBA su ürünlerini mercek altına alacak
18 Kasım 2019 11:07
|Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
18 Kasım 2019 08:35
|ALES 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı
17 Kasım 2019 13:07