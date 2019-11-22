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Öğrencisi, dekanlık yaptığı üniversitede rektör

Prof. Dr. Sakıp Pekin'in geçmiş yıllarda öğrencisi olan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, rektörü olduğu üniversitede dekan olan hocasının öğretmenler gününü kutladı
 22 Kasım 2019 20:21
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Öğrencisi, dekanlık yaptığı üniversitede rektör

Prof. Dr. Sakıp Pekin'in geçmiş yıllarda öğrencisi olan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, rektörü olduğu üniversitede dekan olan hocasının öğretmenler gününü kutladı.

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Bölümünde doçent olarak görev yaparken bölümün kürsü başkanı olan Prof. Dr. Sakıp Pekin'in öğrencisiydi. Profesörlüğünü de, Prof. Dr. Sakıp Pekin döneminde alan Kavak, 2016 yılında rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Pekin'in de Sağlık Bilimleri Fakültesinde dekan olarak görev yaptığı üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile duygu dolu anlar yaşandı. Aynı yerde görev yaptığı hocasının öğretmenler gününü kutlayan Prof. Dr. Kavak, hocasıyla yıllar sonra birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pekin ise bir nesil yetiştirmek kolay değildir diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister' diyor. Bir nesil yetiştirmek kolay değil üzerimizde sorumluluk büyük bunun farkındayız. Öğrencilerimize bir şeyler öğretmenin hazzı var ve onların bir gülüşü dünyaya bedel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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