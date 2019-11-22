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'Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te emniyet ve jandarma ekiplerine 103 araç hibe edilmesi töreninde yaptığı açıklamada, "Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek, adalet gecikmeyecek" dedi
 22 Kasım 2019 20:26
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'Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te emniyet ve jandarma ekiplerine 103 araç hibe edilmesi töreninde yaptığı açıklamada, "Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek, adalet gecikmeyecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te sanayiciler tarafından emniyet ve jandarma ekiplerine hibe edilen 103 aracın teslim törenine katıldı. Programda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformu ve ara buluculuk sistemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek, adalet gecikmeyecek"

Bakan Gül gündemde olan yargı reformu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hem ekonomik hem de ceza alanında adaletin daha da güçleneceği yargı reformu uygulamamızı arttıracağız. Böylece ekonominin çarkları da daha hızlı dönecek, adaletin tecellisi de gecikmeksizin yerine gelecek. Bu çalışmayı da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ara buluculuk ile her iki davadan bir tanesi mahkemeye gitmeden çözülüyor"

Bakan Gül, ara buluculuk sistemi ile mahkemelerin yükünün azaldığını ifade ederek, "Eğer üretimci, yatırımcının bir meselesinde uyuşmazlık olduğunda, iş mahkemeye düştüğünde hakkını almak için sürüm sürüm sürünüyorsa orada bir haksızlık vardır. Bu nedenle ara buluculuk sisteminde çok önemli bir düzenleme yaptık. Ara buluculuk sisteminde işçi-işverenin helalleşmesi ve uzlaşması yolunu getirdik. Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalarda ara buluculuk sistemini getirdik. Çünkü mahkemelerde bu işin uzamasının, ihtilafın artmasının kimseye faydası yok. Bu kapsamda yüzde elli oranında yani her iki davadan bir tanesi mahkemeye gitmeden çözülüyor. Biz zamanla bu sistemleri geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül açıklamasının devamında, "Ceza adaleti anlamında da bugün infaz sisteminde mahkeme 18 ay ceza verse sanık cezaevine girmiyordu. Adeta yapanın yanına kar kalan bu anlayışı da değiştirmek için çalışıyoruz. Şahıs 10 ay bile ceza alsa, mahkeme 10 ay bile ceza verdiyse şahıs onun belli bir süresini cezaevinde geçirmesi lazım. Aksi takdirde vatandaş suça maruz kalıyor, mağdur oluyor ve suçlu da elini kolunu sallaya sallaya gidince adalete güven azalıyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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