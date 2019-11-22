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Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge idare mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan 33 sanıktan 30'u tutuklandı
 22 Kasım 2019 20:37
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Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge idare mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan 33 sanıktan 30'u tutuklandı.

Yargıtay kararı sonrası Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen yakalama emri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında TSK'dan ihraç edilen ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 kişiden 30'unu gözaltına aldı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Meslekten ihraç edilen 3 eski askerin aranmasına devam edildiği bildirildi.

- "Suça yardım" ve "müşterek fail"

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi davasına ilişkin Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 47 sanık hakkındaki kararlarına ilişkin itirazları incelemiş, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa müebbet hapis cezalarını onamış, 33 sanık hakkındaki beraat kararlarının kanuna aykırı olduğunu belirleyerek bir sanığın "müşterek fail", 32 sanığın ise "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçlamalarıyla yargılanması gerektiğine hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
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