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Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi

Kağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar ve vatandaşların kurtarma çalışmaları güvenlik kameralarına yansıdı
 22 Kasım 2019 20:55
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Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi

Kağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar ve vatandaşların kurtarma çalışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan 34 EN 4033 plakalı çekici kamyonet bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. O esnada kamyonetin yolda yürüyen bir anne ve çocuklarının üzerine geldiğini gören esnaf, işyerinden çıkarak anneyi uyardı. Bunun üzerine anne kendisini ve çocuklarını yol kenarındaki dükkanın önüne atarak kurtarmaya çalıştı.

Anne bir çocuğunu kurtardı, bir çocuğu kamyonetin altında kaldı

Refleksle dükkanından çıkan esnaf, anneyi ve çocuklarını tutarak çekmek için uğraştı. Bu sırada anne bir çocuğunu kurtarırken, 7 yaşındaki kızı ise duran kamyonetin altında sıkışarak yaralandı. Çaresiz anne gözyaşları içinde kalırken, vatandaşlar ise çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Çocuğu kamyonetin altından vatandaşlar çıkardı

Vatandaşların uzun uğraşları sonucunda çocuk kamyonetin altında çıkarıldı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 7 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kendi canını hiçe saydı, bir anneyi ve 2 çocuğunu kurtardı

Kendi canını hiçe sayarak bir anne ve iki çocuğu kurtarmaya çalışan Sadettin Gürbüz isimli esnaf, "3 tane can kurtardım, Allah bunu bana nasip eyledi. Çok gururluyum, biraz ağrım var ama olsun. Orada kamyon dururken frenleri boşalmış. Aşağıya doğru geldiğini hissettim, onlara doğru bağırdım sizi öldürecek kaçın dedim ama kadın duymadı. Ben de fırladım çocuğu elinden alarak kolumun altına aldım. Kadını da kucakladım ama üçünü birden kaldıramadığım için kenara ittim. Kız çocuğu kamyonet altında kaldı. Burada birkaç sefer bu olay olmuş. Ben de yaralandım, göğsümde ağrı var, film çektirdim ama şu anda iyiyim. Çok gururluyum, o çocuğun gözündeki o ışıkları görmek gerçekten para ile pulla alınamaz. O arabanın altında o çocuğu görünce tek başıma o kamyonu kaldırmaya çalıştım. 3 tane can kurtardım. Kuş gibi ağzını açıp duruyordu. Beni kurtar, amca diyordu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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