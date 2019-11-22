1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

Bursa'da şehrin belli noktalarında 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.
 22 Kasım 2019 22:03
Yazdır
Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

Bursa'da şehrin belli noktalarında 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Saat 17.00'da başlayan uygulama, 3 farklı şekilde gerçekleşti. İlk olarak 12 bölgede mobil uygulama yapan ekipler, kimlik sorgulaması yaptı. Uygulama sırasında bazı aileler polislere yoğun ilgi gösterdi. Ailelerin, çocukları ile yunus ekiplerine bağlı polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından 20.30'dan itibaren 4 farklı noktada yol kontrolü yapıldı. Burada araçları tek tek durduran ekipler, arama yapıp, ehliyet sorgulaması yaptı. Ayrıca 12 diğer farklı ekip ise, umumi yerlerde sorgulama yaptı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir
22 Kasım 2019 22:46		 Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek
22 Kasım 2019 20:59
'Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek'
22 Kasım 2019 20:26		 Belediye Başkanı'ndan, eski başkana: 600 bin TL nerede?
22 Kasım 2019 18:59
Erdoğan Hollanda'yı örnek verdi: Onlar yaptı, biz neden yapmayalım
22 Kasım 2019 18:53		 AK Parti'li Zengin, 'ulan' kelimesini yargıya taşıyacak
22 Kasım 2019 18:45
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
22 Kasım 2019 18:41		 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi
22 Kasım 2019 18:14
Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması
22 Kasım 2019 17:41		 İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı
22 Kasım 2019 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Erdoğan: İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir22:03 - Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması21:21 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 8 zanlı tutuklandı20:59 - Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek20:55 - Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi20:51 - MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme20:43 - Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor20:37 - Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı20:31 - Türk askerini alnından öpüp, secdeye kapandılar20:26 - 'Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek'
20:21 - Öğrencisi, dekanlık yaptığı üniversitede rektör20:11 - Kırklareli'nde üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi20:01 - Erdoğan'ın ithal et açıklaması Erzurumlu besicileri sevindirdi19:48 - Fren yerine gaza bastı, inşaata düştü19:39 - Cuma günü yoğunluğu...Trafik durma noktasına geldi19:29 - Ölü balıkları kasa kasa, çuval çuval evlerine götürdüler19:21 - Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaya 2 tutuklama19:11 - Başörtülülere eş zamanlı saldırılar kafa karıştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Lisede sınıfta kalma geri geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
yanaktan makas almak 2
Koala 1
halk dili 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
soğan kokusu 5
Yaşar büyükanıt 3
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam