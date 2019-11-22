1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti ve duruşmayı 13 Ocak ile 7 Şubat 2020 arasında devam edilmek üzere erteledi.
 22 Kasım 2019 23:25
Yazdır
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti ve duruşmayı 13 Ocak ile 7 Şubat 2020 arasında devam edilmek üzere erteledi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısının duruşmanın öğleden önceki bölümünde açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanıklar ve avukatları, taleplerini mahkeme heyetine iletti.

Taleplerin alınmasının ardından mahkeme, ara kararlarını açıkladı.

Buna göre heyet, sanık avukatlarından biri tarafından yapılan reddihakim talebinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği geri çevrilmesine, firari 12 sanığın yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve sanıklar ile avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar verdi.

Tahliye talebinde bulunan tutuklu sanıkların taleplerini reddeden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 13 Ocak ile 7 Şubat 2020 arasında devam devam edilecek.

- Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in esas hakkındaki mütalaasında, aralarında eski tuğgeneraller Adem Boduroğlu ve Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklardan 17'sinin darbeye yardım suçundan 20, 2'sinin ise "FETÖ üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istenildiği mütalaada, 5 sanık için de "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından süreli hapis cezaları istendi.

Mütalaada, firari 12 sanığın dosyalarının tefrik edilmesi, 12 sanığın da beraatına karar verilmesi talep edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
22 Kasım 2019 21:21		 Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı
22 Kasım 2019 20:37
'Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık'
22 Kasım 2019 17:52		 FETÖ'nün 'Malezya İmamı' hakim karşısında
22 Kasım 2019 17:48
HDP'li Belediye başkanı naylon fatura ile PKK'ya para aktarmış
22 Kasım 2019 17:19		 Kastamonu'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanık beraat etti
22 Kasım 2019 17:10
Kars'ta 3'ü eski 4 polise FETÖ gözaltısı
22 Kasım 2019 16:46		 Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
22 Kasım 2019 16:36
Nevşehir'de FETÖ'den 3 gözaltı
22 Kasım 2019 14:16		 FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 15 yıl hapis istemi
22 Kasım 2019 12:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru00:02 - 23 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:42 - Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama23:25 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar22:46 - Erdoğan: İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir22:03 - Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması21:21 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama20:59 - Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek20:55 - Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi20:51 - MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
20:43 - Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor20:37 - Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı20:31 - Türk askerini alnından öpüp, secdeye kapandılar20:26 - 'Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek'20:21 - Öğrencisi, dekanlık yaptığı üniversitede rektör20:11 - Kırklareli'nde üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi20:01 - Erdoğan'ın ithal et açıklaması Erzurumlu besicileri sevindirdi19:48 - Fren yerine gaza bastı, inşaata düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
23 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaşar büyükanıt 3
Koala 1
halk dili 1
hereke halısı 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 2
Allah korkusu 7
soğan kokusu 5
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
tom ellis 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam