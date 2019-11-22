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Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların kimlik süreleri ile ilgili düzenlemenin, Suriye uyruklu sığınmacılarla bir ilgisinin olmadığı bildirildi.
 22 Kasım 2019 23:42
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Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, TBMM gündemindeki torba yasa tasarısında bulunan düzenlemenin, bazı basın yayın organlarında Suriye uyruklu sığınmacılarla ilişkilendirildiği aktarıldı.

Suriye uyruklu yabancıların iş ve işlemlerinin "geçici koruma yönetmeliği" çerçevesinde yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, kanun tasarısındaki teklifin ise "uluslararası koruma" kapsamındaki yabancıların kimlik sürelerine ilişkin olduğu belirtildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bu düzenleme, uluslararası koruma başvuru sahibi olarak ülkemizde bulunan yabancılara verilen kimlik sürelerinin 6 ay olmasının ve yenilenmesinin ciddi bir iş yükü getirmesi, yabancılar için de sürekli olarak il göç idaresi müdürlüklerine gitmeleri şeklinde külfete yol açması nedeniyle yapılmıştır. Söz konusu belgenin süresine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Yapılan haberin iyi niyetle bağdaşmadığı, art niyetli olduğu ve toplumu yanlış yönlendirme niyeti içerdiği açıkça görülmektedir."
Anadolu Ajansı
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