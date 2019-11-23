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Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 23 Kasım 2019 02:31
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Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "otobüs cinsi özmal taşıtlarla" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "en az," ibarelerinden sonra gelmek üzere "otobüs cinsi özmal taşıtlarla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "30/6/2021" ibareleri "31/12/2021" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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