Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Kasım 2019 02:31
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "otobüs cinsi özmal taşıtlarla" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "en az," ibarelerinden sonra gelmek üzere "otobüs cinsi özmal taşıtlarla" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "30/6/2021" ibareleri "31/12/2021" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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