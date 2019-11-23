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Sayıştay Yönetim Birimlerinin Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 23 Kasım 2019 02:43
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Sayıştay Yönetim Birimlerinin Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY YÖNETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS

VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Sıralı amirler: Sayıştay Başkanı ve sırasıyla; başkan yardımcısı, bölüm başkanı, birim başkanı ile birim amirini,"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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