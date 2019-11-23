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Soylu, gençlere 'doğru istikamet' tavsiyesinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak" projesine katılan gençlerle buluştu.
 23 Kasım 2019 02:46
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Soylu, gençlere 'doğru istikamet' tavsiyesinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak" projesine katılan gençlerle buluştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ile Busenaz Çakıroğlu, Ampute Futbol Takımı'nın milli futbolcusu Barış Telli, A Milli Kadın Voleybol Takımından Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım ve Aylin Sarıoğlu'nun katılımıyla Vilayetler Evinde gerçekleştirilen söyleşide, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi"ne iştirak eden gençlerle bir araya geldi.

Soylu, iki yıl önce "Biz Anadoluyuz" adlı projeyi başlattıklarını ve 60 bin gencin ülkenin kültürünü ve medeniyetini tanımak bazı illeri ziyaret ettiğini anlatarak, projenin daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine alındığını ifade etti.

"Yarın Çok Genç Olacak" projesinin de bir öneri sonucu doğduğunu aktaran Soylu, projeye katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Soylu, programın fikir babasının ağustos ayında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun olduğunu belirterek, Dursun'u rahmetle andı.

"Hayatta ortaya koyduğunuz karakter, bıraktığınız iz, makamdan, mevkiden, bulunduğunuz pozisyondan çok yoksundur. Yeter ki iyi şeyler yapın." diyen Soylu, insanların günahları olabileceğini ancak sonunda Allah'a sığınacağını belirterek, "Size hep doğru bir istikamette olmanızı öneririm. Eksik, yanlış yaparsanız onu düzeltecek bir güç var, o da Allah'tır." dedi.

Sporculara da katılımı dolayısıyla teşekkür eden Soylu, sporcuların ülke ve millete moral verdiğini, gelecek nesillere de örnek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli maçları seyrederken heyecan duyduğunu söyleyen Soylu, bunun aslında bir millet olmanın en önemli özellikleri arasında yer aldığını anlattı.

Söyleşide daha sonra milli takım sporcuları söz aldı ve soruları yanıtladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmak için şansının ne olduğunun sorulması üzerine milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, elemelerde grupta karşılaşacakları takımların zorlu olduğunu belirtti.

"Filenin Sultanları" olarak güzel bir ivme yakaladıklarını ifade eden Dündar, "Hedefimiz tabii ki olimpiyat vizesini almak. Zor olacak ama biz ülke olarak zoru seviyoruz zaten." dedi.

Naz Aydemir Akyol da hedeflerinin olimpiyat vizesini almak olduğunun altını çizerek, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Aylin Sarıoğlu da maçların sadece sahada kazanılmadığını belirterek, milletin desteği kendileriyle beraber olduğu sürece her şeyi başarabileceklerine inandığını ifade etti.

Fatma Yıldırım da projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, gençlere daha iyi örnek olabilmek için "Tokyo biletini almak" istediklerini dile getirdi.

Sümeyye Boyacı da programda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Rukiye Yıldırım, olimpiyatlarda yarışacağını belirterek, ülke bayrağını göklere çekmek istediğini kaydetti.

Busenaz Sürmeli ise 21 yaşında olduğunu belirterek, gençlerin çalışarak herşeyi başarabileceğini söyledi.

Busenaz Çakıroğlu da gençlere ne iş yaparlarsa en iyisini yapmalarını tavsiye etti.

Barış Telli, hiçbir şeyin imkansız olmadığını belirterek, istedikten, çalıştıktan sonra her şeyin başarılacağını söyledi.

Bakan Soylu, program öncesinde, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi"ne katılan gençlerin gezdikleri yerlere ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi ve gençlerle sohbet etti. Daha sonra yemek yiyen gençlerin yanına giden Bakan Soylu, programa katılan gençlerle tek tek tokalaştı, "Sivas'ın yollarına" türküsünü söyledi ve fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı
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