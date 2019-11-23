Kurtulmuş: Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasına ilişkin, "Mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan, dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bu maalesef öyle görünüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerinin bir aracı olarak Cumhurbaşkanımızın ismini kullanmaya çalışmak isteğidir. Öyle anlaşılıyor." dedi.

Kurtulmuş, Ordu'da uydudan yayın yapan Altaş TV'nin canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasının ortaya atılmasıyla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Nedenini bilmiyoruz. İddiayı ortaya atan gazeteci, çok tecrübeli bir gazeteci ve ne hikmetse bu yazıyı yazdıktan sonra da apar topar telefonlarını kapatıyor, bir yerlere gidiyor. Yani gazeteciler bile kendisine ulaşamıyor. Dolayısıyla gazeteci 'kaynağı kimdir, isim kimdir, nedir' hiçbir şey söylemeden böyle bir iddiayı gündeme getiriyor, arkasından ne yazık ki sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programına çıkıp sabah saatlerinde diyor ki, 'evet bu doğrudur, zaten ben hiç şaşırmadım bu haber gündeme geldiği zaman'. Biz de sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisine şaşırmadık."

Kurtulmuş, mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan, dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıldığını belirterek, "Bu maalesef öyle görünüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerinin bir aracı olarak Cumhurbaşkanımızın ismini kullanmaya çalışmak isteğidir. Öyle anlaşılıyor. Kendi iç çekişmeleri bizi ilgilendirmez. Bir başka partinin içidir ama kendi parti içinde başkanlık yarışı, 'kim olacak, nasıl olacak?" diye konuştu.

"Bu yarışa Cumhurbaşkanımızın ismini alet etmesinler. Bizim söylediğimiz şey budur." diyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu görüşme iddiasıyla hiçbir ilgisi olmadığını zaten dün açıkladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İzmir'deki konuşmasında çok net bir şey söylediğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, Kılıçdaroğlu da genel başkanlığını ortaya koysun'. Yani 'hangisi doğruysa, hangimiz doğruysak bu iş bitsin, bu meseleyi uzatmasınlar' demeye getirdi. Dolayısıyla bu tür şeyler siyasette olur ama bir genel başkan düzeyinde buna böyle bir dedikodunun tarafı olmak ya da dedikoduyla bir şekilde ilgilenmenin son derece yakışıksız olduğunu, hiçbir şekilde Türkiye'deki siyasi anlayışa uymadığını ifade etmek isterim. Yanlış bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerini, iç çatışmalarına belki, belki bundan sonra önümüze gelecek olan 2020 yılındaki genel başkanlık yarışında Cumhurbaşkanımızın ismini kullanarak mevzi kazanma işi gibi görünüyor. Bunu bir gazeteci üzerinden gündeme getirilmiş olması son derece lüzumsuz, anlamsız. Bu kadar çok gündemi olan Türkiye için halkın gündemini meşgul etmekten öte bir anlamı yoktur. Cumhurbaşkanımızın da, hele hele kendisi de bugün bunu çok net bir şekilde bir kez daha kamuoyuyla paylaştıktan sonra bu meseleyle hiç bir ilgisi yoktur."

- "Bunun kararını verecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır"

Kısa süre içinde bir kabine revizyonu olup olmadığı yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, "Öncelikle yeni bir sistem değişikliğine gittik ve Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yürütme organıdır, yani Cumhurbaşkanlığı kabinesidir artık. Yani parlamenter sistemin oluşturduğu bir hükümet sistemi değildir. Dolayısıyla 'kabine nasıl olacak, kimler olacak, kimler olmayacak, nasıl değişecek, ne zaman değişecek' bunun kararını verecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır, tercih onundur." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çünkü nihayetinde halktan seçimde gidip oy isteyen, oy alan Cumhurbaşkanıdır ve halkın karşısına daha etkin bir çalışma yöntemi olarak bu Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle çıkmıştır. Eğer aksayan, eksik, noksan yerler varsa gerek gördüğü zaman gerek gördüğü alanda değişiklikler yapar, müdahalesini yapar ama bu 'efendim falanca yazar böyle yazdı, falanca kuliste böyle bir hareketlilik oluşturuldu' diye kabine değişikliği olmaz. İhtiyaç varsa bu bir siyasetin doğası gereğidir. O işin başındaki kişi, nihayetinde tabiri caizse takımın kaptanı olan kişi, takımın yöneticisi olan kişi istediği pozisyon değişikliğine gider ama bunun için dışarıdan yapılacak telkinlerin, tavsiyelerin, kulislerin hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'daki yatırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i makamlarında ziyaret etti.

Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Kurtulmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına da ziyarette bulundu.