Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi saat 05.21'de merkez üssü Kapıköy-Saray olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 1.1 km olarak duyuruldu.
|23 Kasım 2019 06:10
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