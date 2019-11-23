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Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi saat 05.21'de merkez üssü Kapıköy-Saray olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 1.1 km olarak duyuruldu.
 23 Kasım 2019 06:10
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Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin son geçtiği bilgiye göre, yakın zamanda sürekli depremlerle sarsılan Van'da yeni bir deprem daha oldu. Merkez üssü Kapıköy-Saray olan 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 1.1 km olarak duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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