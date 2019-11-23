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Terör örgütü üylelerine 'Adresinizi değiştirin' talimatı

 23 Kasım 2019 06:10
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Terör örgütü üylelerine 'Adresinizi değiştirin' talimatı

Adresinizi değiştirin

Türkiye'den kaçan teröristlerin Avrupa'daki iltica trafiğini yöneten casus avukat Yılmaz S.'nin deşifre olup tutuklanması, Berlin ve terör örgütlerini panikletti. Alman istihbaratı iltica başvurusunda bulunan FETÖ'cü ve PKK'lıları, "Bilgileriniz Türk istihbaratının eline geçmiş olabilir, adresinizi değiştirin" diye uyardı.


Yabancı ülkelere Türk vatandaşları ile ilgili bilgi sızdırıldığı ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay takip edilip eylül ayında Ankara'da gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Barosu'na kayıtlı casus avukat Yılmaz S., söz konusu bilgileri kendisinin bulmadığını, konsolosluk makamlarının verdiğini iddia etti. Alman yetkililer 'hukuk danışmanı' sıfatıyla çalışma yürüttüğünü iddia ettikleri Yılmaz S.'nin Türkiye'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) araştırma yaparak bilgi aktardığını belirtse de soruşturma makamları, UYAP'tan herkesin ulaşamayacağı 'gizli' bilgilere erişilerek Almanlara aktarıldığına dikkat çekti.

KAPI KAPI GEZİYORLAR
Soruşturma Almanya'da büyük paniğe neden oldu. Hem terör örgütleri, hem de bu örgütlerle ilişkisinin deşifre olmasından korkan Alman istihbaratı harekete geçti. Almanya'dan iltica talep eden teröristler Yılmaz S.'de ele geçirilen belgeler arasında kendileri ile ilgili bilgi olup olmadığını araştırmaya başladı. İddiaya göre Alman istihbaratı ile iç güvenlik birimleri, iltica talebinde bulunan FETÖ'cü ve PKK'lıları arayarak ya da bizzat evlerinde ziyaret ederek "Bilgileriniz Türk istihbarat birimlerinin eline geçmiş olabilir. Adresinizi değiştirin" tavsiyesinde bulundu. Teröristlere MİT'in dünya genelinde operasyonlar düzenleyerek yakaladığı kişileri Türkiye'ye götürdüğü hatırlatıldı.

280 DOSYA ELE GEÇİRİLDİ
Alman devlet yayın organı Köln Radyosu da bir haberinde iddiaları doğruladı. Casus avukat Yılmaz S.'nin adresinde 280 dosya ele geçirildiği belirtilen haberde, Aşağı Saksonya Mülteciler Konseyi Yöneticisi Av. Dündar Keloğlu'nun açıklamalarına yer verildi. Keloğlu "Bize ve başka kurumlara, iltica başvurusu yapan Türkiye kökenli insanlardan endişeli telefonlar geldi. Bu kişiler Alman istihbaratı ve güvenlik birimleri tarafından 'Bilgileriniz tutuklanan avukatınız nedeniyle muhtemelen Türk makamlarının eline geçti' denilerek uyarıldıklarını aktardılar" dedi. Ayrıca Alman basınında dosyada gizlilik kararı olduğu, bilgi paylaşılmadığı ve Yılmaz S.'ye 21 yıl hapis istemi ile dava açılabileceği aktarıldı.


PKK'nın Avrupa'daki ana merkezi konumunda bulunan Almanya, FETÖ için de ABD'den sonraki ikinci vatan. Firari FETÖ'cüler Adil Öksüz, Zekeriya Öz ve Fikret Seçen gibi isimlerin yanısıra örgütün birçok elebaşı da bu ülkede bulunuyor. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'daki firari FETÖ'cülerin iadesi için temmuz ayı itibariyle 55 dosya teslim etti. Bu dosyaların 250'yi bulması bekleniyor. Ancak Alman makamları bugüne kadar tek bir FETÖ'cüyü bile teslim etmedi. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) yayınladığı istatistiğe göre Türkiye'den iltica başvurusu yapanlar 2018'de 10 bini aştı. Bu sayı 2015 yılına kadar yılda ortalama 2 bin civarındaydı. 2016'da 5 bin 742'ye, 2017 yılında ise 8 bin 483'e çıktı. Almanya da bir yılda 5 bine yakın FETÖ'cüye iltica hakkı verdi. Sayının bu yıl daha da artması bekleniyor.
Yeni Şafak
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