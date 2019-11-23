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Kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor: Fiyatı 50 liraya çıktı

Doğal bir yağ olması ve yemeklere lezzet vermesinden dolayı tercih edilen kuyruk yağının fiyatı yüzde 100 artışla 50 liraya çıktı. Kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 liradan alıcı bulurken kuyruk yağı et fiyatlarıyla adeta yarışıyor
 23 Kasım 2019 06:51
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Kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor: Fiyatı 50 liraya çıktı

Türkiye'de kuzu kesiminde azalma olduğu için kuyruk yağı fiyatları son 3-4 ay içerisinde yüzde 100 zamlandı. Ağustos ayında 25 liradan satılan kuyruk yağı şu anda Adana Kasaplar Çarşısı'nda 50 liradan, bazı kasaplarda 52, marketlerde ise 56 liradan satılıyor.

Kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 liradan alıcı bulurken kuyruk yağı et fiyatlarıyla adeta yarışıyor.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada, kuyruk yağını özellikle kebapçıların kullandığını belirterek, "Canlı hayvan ihracatından dolayı elimizde darlık var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla bu ihracat durduruldu. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğine inanıyoruz. Doğu illerinde 45 liraya kadar düştüğünün bilgisi geldi" diye konuştu.

3-4 ay öncesinde 25 liraya satılan kuyruk yağının yüzde 100 zamlandığını aktaran Yağmur, "Kuyruk yağı şu anda 50, kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 lira. 3-4 ay öncesinde 25 liraydı. Tekrar bu fiyatlar aşağıya inecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep gibi illere kuyruk yağı gönderiliyor. Evlerde kullanılıyor. Şimdi vatandaşlarımız artık eritip kuyruk yağı kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın kuyruk yağına talebinde artış olduğunu söyleyen Murat Saruhan Yağmur, "Kuyruk yağı 20 derecede eriyor. Hiçbir zararı yok. Diğer yağlardan daha sağlıklı. Biz kuyruk yağı tüketiyoruz vatandaşlarımızın da tüketmesini istiyoruz" dedi.

Adana'daki Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen ise, kuyruk yağını et ile neredeyse aynı fiyata sattıklarını belirterek, "Yurt dışından da isteyenler oluyor. Almanya'ya gönderiyoruz. 3 ay önce çok ucuzdu. Etin fiyatı daha yüksekti o zaman. Yağ fiyatlarının artması et fiyatlarını düşürdü. İthal olduğundan dolayı artıyor fiyatlar. Yurt dışına da bizden koyun gittiği için kesim az oluyor. Doğal bir yağ bu, kanı inceltiyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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