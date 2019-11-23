İnsani yardımda Türk standardı

Türkiye, savaştan kaçan sığınmacılara her türlü hizmeti sunarken Avrupa'da göçmen karşıtlığı sertleşerek artıyor. Yunanistan'daki toplama merkezinde bir bebek su kaybından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Göçmenleri taşıyan botları denizde kasten batırdığı bilinen Yunan polisi ise Pakistanlı göçmenleri Türkiye'ye 'döverek' göndermişti. Atina yönetimi şimdi, 27 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Midilli, Sakız ve Samos adalarındaki yerleşkeleri kapatmaya ve bunların yerine hapishane mantığıyla yeni kapalı mekanlar yapmaya hazırlanıyor. 5 biner kişiyi barındıracak şekilde tasarlanan bu kamplarda sığınmacılar, kendilerine mülteci statüsü verilip ana karaya transfer edilene kadar ya da ülkeye girişleri reddedilip Türkiye'ye geri gönderilene kadar kilit altında tutulacak.

STANDART OLUŞTURDUK

Batı ülkelerinde sığınmacılara yönelik insanlık dışı uygulamalar devam ederken, Türkiye ise 8 yıldır Suriye'deki iç savaş başta olmak üzere zulümden, kimyasal saldırılardan ve ölümden kaçarak gelen insanlara karşı 'açık kapı politikası' izliyor. Bu çerçevede 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşan mülteciye kucak açan Türkiye, bu kişilerin insani şartlarda muamele görmeleri konusunda da hassasiyetle çalışıyor. Bu çalışmalarla da dünyada adeta 'Türk standardı' oluşmuş durumda. Türkiye'nin yenilerini inşa edeceği geri gönderme merkezlerinde göçmenlere acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz veriliyor. Göçmene yakınlarına notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlanıyor. Çocukların güvenliğine özel önem verilirken refakatsiz çocuklar da ayrı yerlerde barındırılıyor. Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı gerekli tedbirler alınıyor.

KAPASİTE 20 BİNE ÇIKACAK

Batının göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına her gün yenileri eklenirken Türkiye, yüksek standartlarda inşa edilen geri gönderme merkezlerinin sayısını artırıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, halihazırdaki 26 geri gönderme merkezine 9 tane daha ekleyecek. 15 bin 876 kişinin barındığı merkezlere yenileri eklendiğinde sayı 35'e, toplam kapasite ise yaklaşık 20 bine ulaşacak. Edirne, Kırıkkale, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Çankırı, Kırklareli, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Van illerinde bulunan geri gönderme merkezleri Ağrı, Malatya, Hatay, Balıkesir, Kütahya, Ankara, Niğde, Şanlıurfa, Bayburt'ta da hayata geçecek. İnşa projeleri hazırlanmış yeni merkezlerin kapasitesi 3 bin 800 kişilik.

Bize kucak açtınız

Hatay'da, iç savaştan kaçan Suriyeliler için oluşturulan geçici barınma merkezleri, eğitimden sağlığa ve sosyal donatılara kadar sunulan hizmetlerle örnek oluyor. Yayladağı ve Altınözü'nde 6 bin 766 Suriyelinin kaldığı merkezlerde, iç savaş mağdurları kendilerine sunulan imkanlarla yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor. Kızılay Çocuk Dostu Alanı, 20 derslikli okul, cami, 3 oyun parkı, halı saha, kütüphane, etüt salonu ve sağlık ocağının faaliyet gösterdiği Yayladağı'nda merkezde, bir doktor ve iki hemşire dahil 191 personel görev yapıyor. Burada 4 bin 101 Suriyeli yaşıyor. Altınözü'ndeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ise 2 bin 665 Suriyeliyi misafir ediyor. Merkezde 38 derslikli okul, sağlık merkezi, halı saha, yetim merkezi, izcilik merkezi, spor salonu, 5 çocuk oyun parkı, 4 basket sahası, cami, kütüphane, ziyaret salonu ve bir sera bulunuyor. Barınma merkezinde 8'i Suriyeli 9 doktor, 9 sağlık memuru ile temizlik ve özel güvenlik görevlisinden oluşan 170 personelde hizmet veriyor. Sığınmacılardan Halit Sakallı, "Türkiye bize kucak açtı. Her türlü yardımda ve destekte bulundu. Allah razı olsun. Barınma merkezinde her türlü imkanlar var" diyor. Muhammed Rahe ise Suriye halkının yanında duran ve onlara yardım eden tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak "Türkiye'ye dua ediyoruz. Allah Türk halkını korusun" ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.