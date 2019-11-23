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Prensin Osmanlı düşmanlığı

Bölgede Türkiye'nin etkisini ve Osmanlı sevgisini hazmedemeyen BAE, Suud ve Mısır rejimleri, 'Ateşin Krallıkları' adlı diziyle kara propagandaya imza atıyor. Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın sahibi olduğu MBC TV, tarihi gerçekleri saptıran diziyle Osmanlı'nın bölgedeki yönetimini gerçek dışı ve karalamaya yönelik bir senaryo ile ele alıyor.
 23 Kasım 2019 07:20
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Prensin Osmanlı düşmanlığı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arap kamuoyundaki Türkiye sevgisini ve olumlu imajını karalamak için elbirliğiyle yeni bir kara propagandayı devreye soktu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre daha önce Arap dünyasının sevgisini kazanan Türk dizilerini yayından kaldıran BAE merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV şimdi de "Ateş Krallıkları" adlı Osmanlı'yı hedef alan kara propaganda amaçlı bir diziyi piyasaya sürdü. Yapımcısının "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylediği 40 milyon dolar bütçeli yeni bir Arapça dizi, Arap basınında tartışmalara yol açtı. Dizinin ilk bölümü 17 Kasım'da yayınlandı. Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan dizi "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu" sözleriyle saldırgan bir slogana da sahip. Saudi Gazette, 14 bölümden oluşan ve yapımcılığını BAE merkezli Genomedia Studios'un üslendiği dizinin 2019'da Arap dünyasında yapılan en büyük proje olduğunu belirtiyor.

OSMANLI KARŞITI SENARYO

Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan ve yüzde 60'ının Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son verdiklerini duyurmuştu. Mısırlı bir yazarın metnini hazırladığı, Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktör üstlendi. Dizi Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın kontrolüne geçişini, tarihi gerçekleri çarpıtarak anlatıyor. BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını" söyledi ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" iddia etti. Mısırlı yazarın sözleri dizinin nasıl bir kara propaganda malzemesi üzerine inşa edildiğini de ortaya koydu.

REJİM MEDYASI DA DEVREDE

Osmanlıyı hedef alan diziye yönelik tepkiyi bastırmak amacıyla BAE, Suud ve Mısır'da rejim medyaları da sahaya sürüldü. Saudi Gazette dizi için "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" çarpıtmasını kullandı. BAE gazetesi Al-Abayan'a yazan Hasan Harp "Sanat hala Arapların davalarına hizmet edebiliyor" ifadelerini kullanıyor. Mısır gazetesi Al-Watan'a yazan Naşva al-Hufi ise "Türkiye Osmanlı dönemindeki gibi ihanet ve siyasi zorbalık içinde" sözlerini kullanırken, dizini perde arkasındaki amacının bölgedeki Osmanlı sevgisine darbe vurmak olduğunu, "Tarihi gerçekten tekrar okuyup pek çok neslin kafasındaki konseptleri düzeltmemiz lazım" ifadeleriyle gösterdi.

Yeni Şafak
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