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Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin

TBMM'de siyasi partiler, 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in tüm okul, kışla, cadde ve sokaklardaki isminin kaldırılması için ortak tavır aldı
 23 Kasım 2019 07:15
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Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in, cadde, sokak, mahalle, okul veya kışlalardan isminin silinmesi için tüm siyasi partiler belediye başkanlarına ve belediye meclislerine çağrı yaptı.

TBMM Genel Kurulunda önceki gün, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kenan Evren ismiyle birçok okul, kışla, mahalle ve sokak olduğuna dikkat çekerek bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Erol, "Şimdi, Kenan Evren'in adı Türkiye'de birçok caddede, okulda, kışlada var. Eğer bunu sindiremiyorsak, Kenan Evren'in bir darbeci general olduğuna inanmışsak ve yerel mahkemede cezasını almışsa Kenan Evren'in ve darbeci generallerin Türkiye'de adının hiçbir şekilde kamu kuruluşlarında yaşaması doğru değildir" dedi.

AK Parti ve MHP bu konuda bir araştırma komisyonunun kurulması yerine kamu kurumlarının ve belediyelerin Evren isminin değiştirilmesi yönünde karar almaları gerektiği görüşünü savundu. Bu sebeple araştırma komisyonu kurulması teklifi reddedildi.

DERHAL DEĞİŞTİRİLMELİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Parlamento alarak darbecilere karşı dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek, "Bu konuda konuşma zamanını çoktan geçtiği kanaatindeyiz, artık adım atma zamanıdır. Yani bugün bütün Türkiye'deki belediyelerin meclislerine davet ediyoruz, Evren'in ismi hangi meclisler tarafından konulmuşsa derhal harekete geçilerek bu isimlerin yine milletimizin vicdanında karşılık bulacak, milli iradeyi destekleyen örnek namzet şahsiyetlerin ismiyle değiştirilmesi gerekir.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da tüm kamu kurumlarının ve belediyelerin Evren isminin değiştirilmesi için harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

Darbe yapanların isimlerinin milli iradenin karşısında hala hafızalarımızı kazınmasını anlamak mümkün değil. Bu manada "tersine işlem" teorisiyle kim hangi ismi nereye astıysa aynı şekilde onun indirmesi lazım. AK Parti olarak bunların sonuna kadar takipçisi olmak durumundayız. Aynı hassasiyeti diğer gruplardan da bekliyoruz.

MHP: GEREĞİ YAPILMALI

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise "12 Eylül yargılamalarına müdahil olmamız hasebiyle de bu süreçte Türkiye'de 'Kenan Evren' isminin bu manada birtakım yerlerde olmasını bizler de kabul edecek değiliz. Derhal faaliyete geçilmelidir, fiiliyatta bunun gereği yapılmalıdır" görüşünü dile getirdi.
Türkiye
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