Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
Denizli'de cinsel istismar suçundan tutuklanan şüpheli, cezaevi kapısından elleri kelepçeli şekilde kaçtı.
|23 Kasım 2019 07:45
|Yazdır
Beyağaç ilçesinde cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık G. (23), sevk edildiği Kale Adliyesinde, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Buradan Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Ceza İnfaz Kurumuna getirilen zanlı, elleri kelepçeli şekilde cezaevi kapısından firar etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin kaçış istikametinde arama çalışması başlattı.
Bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, araçlarla ve ellerinde fenerlerle şüpheli araçları ve bagajlarını kontrol etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tehdit varsa önlem şart
23 Kasım 2019 08:16
|Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
23 Kasım 2019 07:40
|Siyanür elimizde kaldı
23 Kasım 2019 07:36
|Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi
22 Kasım 2019 20:55
|Fren yerine gaza bastı, inşaata düştü
22 Kasım 2019 19:48
|Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaya 2 tutuklama
22 Kasım 2019 19:21
|Başörtülülere eş zamanlı saldırılar kafa karıştırdı
22 Kasım 2019 19:11
|Başsavcılıktan 'twitter paylaşımı'na soruşturma
22 Kasım 2019 18:21
|Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
22 Kasım 2019 18:03
|Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı
22 Kasım 2019 17:17