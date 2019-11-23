Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
|23 Kasım 2019 07:40
|Yazdır
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tehdit varsa önlem şart
23 Kasım 2019 08:16
|Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
23 Kasım 2019 07:45
|Siyanür elimizde kaldı
23 Kasım 2019 07:36
|Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi
22 Kasım 2019 20:55
|Fren yerine gaza bastı, inşaata düştü
22 Kasım 2019 19:48
|Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaya 2 tutuklama
22 Kasım 2019 19:21
|Başörtülülere eş zamanlı saldırılar kafa karıştırdı
22 Kasım 2019 19:11
|Başsavcılıktan 'twitter paylaşımı'na soruşturma
22 Kasım 2019 18:21
|Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
22 Kasım 2019 18:03
|Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı
22 Kasım 2019 17:17