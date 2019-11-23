'F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağız'
|23 Kasım 2019 08:44
|Yazdır
Bakan Akar, El Cezire kanalında katıldığı "Talk to Al Jazeera" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"S-400'ler, Türk savunma sistemine mi entegre edilecek yoksa 'stand alone system (bağımsız sistemler)' şeklinde mi kullanılacak?" sorusuna Akar, "Başından beri bunu söylüyoruz. Elbette bu 'stand alone' şeklinde olacak. Herhangi bir şekilde bunu NATO sistemleriyle entegre etmeyeceğiz. Bağımsız olarak çalışacak." yanıtını verdi.
Akar, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesi konusuna ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinde ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun gündeme geldiğini anımsattı.
Türkiye'nin program ortaklarından biri olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdiğine işaret eden Akar, "Biz de ABD başta olmak üzere ortaklarımızdan bizim bu sorumluluklarımızı yerine getirirken gösterdiğimiz bu hassasiyeti bize karşı da aynı şekilde göstermelerini beklemek hakkımız. Bizim de beklentimiz budur." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Zamanında S-400'ün yerine Patriot almak istedik başlangıçta ama bu mümkün olmadı. Mümkün olmayınca S-400'ü aldık. Herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa, bu bizim silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı. F-35'ler ülkemizin savunması ve güvenliği için önemli bir araç, silah. Bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
23 Kasım 2019 09:46
|Bakan Selçuk'tan huzurevinde bulunan emekli öğretmenlere ziyaret
23 Kasım 2019 09:17
|Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
23 Kasım 2019 08:58
|Suriyeli Ermeniler Türkiye'ye minnettar
23 Kasım 2019 08:26
|Apartmanda hayvanlara dokunulmazlık
23 Kasım 2019 07:59
|Sondaja beş kuyuyla devam
23 Kasım 2019 07:30
|Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
23 Kasım 2019 07:27
|Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin
23 Kasım 2019 07:15
|Kurtulmuş: Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar
23 Kasım 2019 02:47
|Soylu, gençlere 'doğru istikamet' tavsiyesinde bulundu
23 Kasım 2019 02:46