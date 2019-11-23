1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriyeli Ermeniler Türkiye'ye minnettar

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'taki Ermeniler, ilçede özgürce yaşadıklarını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti
 23 Kasım 2019 08:26
Yazdır
Suriyeli Ermeniler Türkiye'ye minnettar

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta yaşayan Ermenilerden Artin Aduryan ve Siron Çilingiryan yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlattı.

Aduryan, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı öncesi Cerablus'u işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın baskılarına maruz kaldıklarını belirtti. 82 yaşındaki Aduryan, harekattan sonra huzura kavuştuklarını, ilçenin DEAŞ teröründen kurtarılmasından sonra mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini vurguladı. Aduryan, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki ilçede kimseden baskı görmediklerini vurguladı.

'ARTIK ÖZGÜRÜZ'

Çilingiryan da DEAŞ gittikten sonra ilçede rahat nefes almaya başladıklarını söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Cerablus ilçe merkezini terk etmediğini dile getiren Çilingiryan, "Özgür Ordu gelmeden önce bir keskin nişancı tarafından hedef alındım ancak kurşun alnımı sıyırdı. O sıra Cerablus'ta kimse yoktu, kendi kendimi tedavi ettim. Onlar (Türk askeri ve SMO) buraya gelince de sevinçten zılgıt attım, havalara uçtum, oynadım. Hepimiz keyifliyiz. Özgürlüğe kavuştuk" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduğunu dile getiren Çilingiryan, şöyle devam etti:

"İlk olarak sana çok selam gönderiyorum. Ellerinden öperim. Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana yüz ve binlerce kez teşekkür ederim. Özgür Ordu ve Türk askeri dini özgürlük sağladı. Kimse kimseye bu iyiliği yapmazdı. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir."

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türk ve Suriyeli askeri yetkililer Tel-Abyad'da cuma namazı kıldı. Harekat kapsamında şehit olanlar için de ilçede mevlit okutuldu.

HDP'Lİ PAYLAN ÖZÜR DİLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin Meclis'teki görüşmeleri sırasında Ermeni bir aileyle ilgili verdiği örnek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından düzeltilince HDP'li Garo Paylan, hata yaptığını kabul ederek özür diledi. Paylan, Suriye Milli Ordusu'nun Ermeni bir aileyi zorla Müslüman yaptığını ileri sürdü. Bakan Akar söz konusu ailenin Cerablus'ta olduğunu belirterek, Paylan'ın verdiği örneğin doğru olmadığını belirtti. Akar, Tugay Komutanı tarafından söz konusu aileye yapılan ziyaretin fotoğraflarını da gösterdi. Paylan da özür diledi.

VATANA DÖNÜŞ SEVİNCİ

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'a dün de 100 kişilik bir grup geri döndü Türk askerini alnından öpen Suriyeliler, secdeye kapanarak toprağı öptü.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
23 Kasım 2019 09:46		 Bakan Selçuk'tan huzurevinde bulunan emekli öğretmenlere ziyaret
23 Kasım 2019 09:17
Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
23 Kasım 2019 08:58		 'F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağız'
23 Kasım 2019 08:44
Apartmanda hayvanlara dokunulmazlık
23 Kasım 2019 07:59		 Sondaja beş kuyuyla devam
23 Kasım 2019 07:30
Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
23 Kasım 2019 07:27		 Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin
23 Kasım 2019 07:15
Kurtulmuş: Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar
23 Kasım 2019 02:47		 Soylu, gençlere 'doğru istikamet' tavsiyesinde bulundu
23 Kasım 2019 02:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
Siyanür elimizde kaldı
Prensin Osmanlı düşmanlığı
Terör örgütü üylelerine 'Adresinizi değiştirin' talimatı
Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
Yaşar büyükanıt 3
hereke halısı 1
halk dili 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
asgari ücret tespit komisyonu 3
yanaktan makas almak 2
Allah korkusu 7
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam