Suriyeli Ermeniler Türkiye'ye minnettar

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta yaşayan Ermenilerden Artin Aduryan ve Siron Çilingiryan yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlattı.

Aduryan, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı öncesi Cerablus'u işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın baskılarına maruz kaldıklarını belirtti. 82 yaşındaki Aduryan, harekattan sonra huzura kavuştuklarını, ilçenin DEAŞ teröründen kurtarılmasından sonra mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini vurguladı. Aduryan, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki ilçede kimseden baskı görmediklerini vurguladı.

'ARTIK ÖZGÜRÜZ'

Çilingiryan da DEAŞ gittikten sonra ilçede rahat nefes almaya başladıklarını söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Cerablus ilçe merkezini terk etmediğini dile getiren Çilingiryan, "Özgür Ordu gelmeden önce bir keskin nişancı tarafından hedef alındım ancak kurşun alnımı sıyırdı. O sıra Cerablus'ta kimse yoktu, kendi kendimi tedavi ettim. Onlar (Türk askeri ve SMO) buraya gelince de sevinçten zılgıt attım, havalara uçtum, oynadım. Hepimiz keyifliyiz. Özgürlüğe kavuştuk" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduğunu dile getiren Çilingiryan, şöyle devam etti:

"İlk olarak sana çok selam gönderiyorum. Ellerinden öperim. Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana yüz ve binlerce kez teşekkür ederim. Özgür Ordu ve Türk askeri dini özgürlük sağladı. Kimse kimseye bu iyiliği yapmazdı. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir."

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türk ve Suriyeli askeri yetkililer Tel-Abyad'da cuma namazı kıldı. Harekat kapsamında şehit olanlar için de ilçede mevlit okutuldu.

HDP'Lİ PAYLAN ÖZÜR DİLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin Meclis'teki görüşmeleri sırasında Ermeni bir aileyle ilgili verdiği örnek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından düzeltilince HDP'li Garo Paylan, hata yaptığını kabul ederek özür diledi. Paylan, Suriye Milli Ordusu'nun Ermeni bir aileyi zorla Müslüman yaptığını ileri sürdü. Bakan Akar söz konusu ailenin Cerablus'ta olduğunu belirterek, Paylan'ın verdiği örneğin doğru olmadığını belirtti. Akar, Tugay Komutanı tarafından söz konusu aileye yapılan ziyaretin fotoğraflarını da gösterdi. Paylan da özür diledi.

VATANA DÖNÜŞ SEVİNCİ

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'a dün de 100 kişilik bir grup geri döndü Türk askerini alnından öpen Suriyeliler, secdeye kapanarak toprağı öptü.